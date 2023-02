Federal vivió la primera noche del Festival Nacional del Chamamé

La palabra de la gente

La 48º edición del Festival Nacional del Chamamé de Federal está en marcha. Se realizará hasta el domingo 12 de febrero en el escenario Ernesto Montiel del Anfiteatro Pancho Ramírez.Como ya es tradición, el fin de semana dieron inicio las bailantas y las noches de peñas que se desarrollan previo a la gran fiesta.recorrió el evento con móviles en vivo, como cada noche, en el marco del segmento “”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Un hombre, oriundo de Federal, indicó aque “Cachencho es fundamental. La fiesta se lleva adentro del alma, vengo bailando desde el principio, participé de las peñas, son fabulosas, voy a ir a las nueve noches”.Una mujer, de María Grande, señaló que “salimos a la calle, juntamos amigos y el que nos quiere traer nos trae. Encontramos unos amigos. Me gusta este festival, la paso muy bien”.Una señora de Viale, remarcó que “voy a todos los festivales, me encantan”.“Soy de Federal, estoy orgullosa y feliz, disfrutando de este momento. Participé de las peñas con los niños y ahora nos tomamos una noche de matrimonio”, contó una mujer.Su esposo indicó que “la idea es bailar mucho”.Otro hombre, oriundo de Paraná, comentó que “es una fiesta, es alegría, la pasamos muy bien, hace tres o cuatro años venimos, la pasamos muy bien en las bailantas y la fiesta”.Nilda, de San Javier, Santa Fe, contó aque “es el primer año que venimos, hace muchos años que queríamos venir y ahora nos invitó un matrimonio y vinimos”.“Estuvimos en la bailanta, estamos alegres, felices. La bailanta es muy familiar, me gustó muchísimo, es muy bueno, es lindo”, dijo.Indicó que “soy bailarina de chamamé, tengo certámenes ganados en Santa Fe. Me gusta de alma el chamamé, lo bailo como lo siento”.Su esposo, contó que “hace 45 años que estamos casados. En Gobernador Crespo se hizo el certamen y ganamos dos veces. Integramos un ballet folclórico también. Es un sueño venir a Federal”.Juan Manuel Bilat dio un impresionante espectáculo sobre el escenario y todos cantaron y bailaron al ritmo del chamamé.En diálogo con, expresó que “estoy super feliz, contento, emocionado, Federal es un lugar increíble para los chamameceros. Es mi segunda casa, me encanta. Estamos todos felices de haber estado en el escenario”.“La elección de repertorio se hace entre todos. Después lo trabajamos, siempre que nos juntamos a ensayar salen cosas nuevas. Son tremendos músicos los que me acompañan, todos ponen su granito de arena”, dijo.“Elegí chamamé porque mi familia es del campo, mis abuelos son guitarreros, los otros acordeonistas. En mi casa siempre se escuchó chamamé, siempre había guitarreadas. Es mi centro de gravedad, siempre vuelvo al acordeón que amo. La tierra, el lugar, nuestra cultura. Tenemos un compromiso muy grande con esta música, en darle una frescura nueva, estamos en este camino”, aseguró.Indicó que “hace una semana que en Federal hay bailantas y el pueblo se convoca. Es un fenómeno social. Hay gente que se vino de un festival al otro. Es un fenómeno único”.“Soy un apasionado por las cosas que hago y más por la música. Dejamos todo porque nos debemos a la gente”, finalizó.