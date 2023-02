Pre Mate en Victoria: Artistas audicionan en danza, música y baile

La palabra de los artistas

La ciudad de las 7 Colinas es sede de una nueva jornada de encuentros de danza, música y baile de artistas locales que participan por un lugar en la 33° Fiesta Nacional del Mate en Paraná.El evento comenzó a las 18 hs en el predio “Vieja Estación”, en la zona del puerto de esa localidad.recorre el lugar con móviles en vivo en el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Miguel Ramírez, dijo aque “haré folclore nuestro, entrerriano. Soy de Victoria y este es un evento muy importante para nuestra ciudad y provincia. Tengo mi edad y tiempo de andar, creo que he elegido lo correcto. Es algo referente al río y sobre una curandera que cura con yuyos”.Franco Silvera, contó que “estoy con mi papá y mi hermano. Somos Los Portavoces, hacemos folclore en familia. Todos tenemos gustos diferentes pero el folclore es lo que nos unió desde chiquitos, es lo que aprendimos de papá”.Su padre, en tanto, dijo que “les ha pegado el folclore. Yo siempre escuchaba en casa y ellos han incursionado en otros estilos, pero también en el folclore”.El intendente Adán Bahl, expresó aque “es la primera vez en 33 años que la Fiesta Nacional del Mate sale a la provincia para buscar otros artistas. Este lugar en Victoria está impecable y precioso”.“Esto se hace para darle la oportunidad a los músicos de toda la provincia, a quienes se les dificulta ir hasta Paraná para darse a conocer. Ya estuvimos en varias localidades y esta es la última de esta Pre Selección. Este viernes hacemos la presentación de la Fiesta en Paraná y luego en marzo viene la final. Los ganadores son contratados para tocar en la fiesta”, dijo.Señaló que “la cultura es un derecho, pero queremos que los artistas puedan vivir de su talento, por eso hay que darles oportunidades. Este año calculamos que vamos a tener más de 100.000 personas disfrutando de nuestro evento”.La vicegobernadora, Laura Stratta, indicó que “agradezco al intendente de Paraná esta decisión que tomó de salir con la fiesta a toda la provincia porque pone en valor nuestras fiestas. Es una de las fiestas más importantes que tiene la provincia. Tenemos muchos artistas en todo el territorio. En Victoria vienen a participar artistas locales, pero también de Nogoyá y Gualeguay”.“Entre Ríos tiene 150 fiestas populares, eso moviliza la economía. El turismo es una industria y también la cultura. Es muy bueno poder acompañar a los artistas con este tipo de decisiones. Los artistas del interior tienen que tener una oportunidad así. En esta instancia de Pre Mate también se suman los emprendedores, por eso me parece una idea destacable y estoy muy contenta de esta decisión”, agregó.“El mate tiene que ver con nuestra entrerrianía, con nuestra historia, el mate nos une. Hay que reinvindicar las políticas de estado que ponen al turismo y cultura en valor. Apostamos a las fiestas populares, generan desarrollo local e identidad”, finalizó.Por su parte, la viceintendenta de Victoria, Ana Schuth, indicó que “es un evento muy importante, una instancia que no se tiene en todos los lugares y hoy nosotros no vemos beneficiados por compartir esta edición en Victoria. Nos va a mostrar cómo somos en cada departamento, le da la oportunidad a los artistas de demostrar su gran capacidad en su territorio”.“Esto a nosotros nos reconforta y nos impulsa como ciudad, turísticamente hablando”, dijo.El Pre Mate se plantea en dos instancias de competencia, la primera denominada Pre-selectivos con sus respectivas sedes y la segunda denominada Final. Música folklórica argentina y cumbia y danzas folklóricas populares tradicionales y estilizadas son los rubros a disputar.El último encuentro del Pre Mate se desarrolló en su sección de baile en el Teatro 3 de Febrero de Paraná (por cuestiones climatológicas) y en el Paseo de los Pájaros en su formato musical, los días jueves 2 y viernes 3 de febrero.La final del Pre Mate se realizará el jueves 2 y viernes 3 de marzo en Paraná y se premiará a los distintos rubros con una actuación de tiempo a convenir en la 33ª Fiesta Nacional del Mate, en el día y hora a establecer.Se les otorgará además un premio en concepto de cachet artístico y un certificado de participación de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.Música:-Folklore y/o tango: $60.000-Cumbia: $60.000Danza:-Pareja tradicional: $40.000-Pareja estilizada: $40.000-Conjunto de baile folklórico: $85.000