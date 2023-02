Noche de rock en la Fiesta de la Artesanía de Colón: Se presenta Divididos

Feria de Artesanos

Tallistas

Destacados artistas

Maximiliano Guerra, de visita en Colón

Cartelera artística para los próximos días

Este jueves se vive la sexta noche de la 38° Fiesta Nacional de la Artesanía 2023 de Colón. En el Predio del Parque Quirós se puede disfrutar de artistas de renombre a nivel nacional y provincial.Asimismo, durante las nueve jornadas de la tradicional fiesta se puede recorrer el Paseo del Artesano “Maestro Artesano Hugo Da Silva”, donde hay más de 200 puestos donde se ofrecen diferentes productos.recorre el evento con móviles en vivo, en el marco del segmento “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Sonia Raquel Lacoste, artesana, contó a Elonce que “estoy hilando lana de oveja en una rueca. Soy de Villa Elisa. Hace 40 años que me dedico a esto, desde muy chiquita. Es algo que me gusta, me da paz, estoy orgullosa de que me hallan enseñado este oficio porque es un placer hacerlo”.“Al vellón se lo hila sucio porque se necesita la grasitud de la oveja para que se forme el hilo y no se corte. Después de todo se teje. A la mayor parte la hago en pedal. Hago ruanas, ponchos, mantas y demás. Un tío, que es hijo de carpintero, me fabricó el telar de dos metros por cuarenta para poder fabricar las mantas de dos plazas en un solo paño”, resaltó.Comentó que una manta de dos plazas “cuesta 50 mil pesos. Las ruanas tienen un valor de 15 mil pesos”.“Hay lanas más rústicas, que son para hacer alfombras y demás. Pero también hay otras más suaves, que se las usa para hacer ruanas y trabajos más delicados”, dijo.Ignacio, de Misiones, contó a Elonce que “hago trabajos en madera recuperada. Hay un desecho que tira el aserradero y se convierte en chip para hacer biomasa. Logramos que nos entreguen excedente y creamos nuestros productos”.“Fuentes, tablas y cucharas son nuestros trabajos estrella. Son para servir los alimentos. La madera tiene calidez, calidad y textura para el alimento. Tenemos un público exquisito, excelente. Hace siete años venimos a la Fiesta”, dijo.Busca competir por el premio que entrega la fiesta y creó “una fuente con una raíz de árbol. Es un árbol que fue cortado hace 60 años. Es la parte superior de la raíz, fue cortado hace muchos años porque se hizo una construcción. Tiene una calidad impresionante, la madera no se perdió, por más que estuvo enterrado”.Marcelo, de Paraná, indicó que “es mi primera vez en la fiesta, hemos sido recibidos muy bien por la gente. Vendo todo vajillas en cerámica. Las realizo con arcilla del río Paraná, que saco en la costa. Le hago un tratamiento”.“Hago las piezas y uso diferentes colores. Tengo una temática vinculada a los humedales. Es una forma de utilizar la cerámica como un periódico para que llegue a la casa, para tomar conciencia del cuidado del medioambiente”, agregó.Claudio Loker, oriundo de Colón, contó que “hace ocho años que trabajo en talla de madera, a las piezas las hago con motosierra, les doy la forma. Me gusta mucho tallar animales, porque representan un desafío. Los animales varían mucho de una especie a otra”.“A los detalles los doy con moladora, mini torno. La madera es de tipa, un árbol común en Colón. Hace seis meses hubo una tormenta y tiró muchos árboles de este tipo. Me llamaron y saqué esta madera porque me servía. Cuando vi dije o hago un águila o un dragón”, remarcó.Indicó que “en casa tengo muchas obras, la idea es venderla. Una obra de estas te lleva una semana, lo hago como hobby. Esta obra se vende en unos 150 mil pesos. Hay que estar toda la semana, unas cinco o seis horas por día. Cuando voy a empezar me grabo en mi cabeza la fisonomía y me pongo a trabajar”.Este jueves es el turno del rock. En el escenario se presentan importantes artistas que le darán ritmo a la noche.Estarán La Vaca, La Anónima, Marbel y Lucho al A77aque.Asimismo, se podrá disfrutar de Pobres Ricos, Divididos y Nice Guys (Tributo a Green Day).Maximiliano Guerra, bailarín y coreógrafo, estuvo visitando la Fiesta de la Artesanía y en diálogo con Elonce dijo que “es una provincia que quiero mucho, que visito muy seguido”.“Esta es la cultura de nuestros pueblos, de las provincias, de las ciudades más chicas, más grandes. Los argentinos tenemos una grandeza y riqueza muy grande. Es la primera vez que vengo a la fiesta”, indicó.Por otra parte, dijo que “es importante que la cultura nos tenga presentes, como protagonistas, pero que sea federal. Me parece maravilloso cómo la gente trabaja en sus puestos, uno ahí sabe su tradición familiar e histórica. Tienen una creatividad, son artistas. En nuestro caso se transforma en espectáculo, pero en el de ellos se transforman en un objeto con mucho valor y carga histórica, que es lo más importante”.