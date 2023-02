Video: a una pasista de comparsa le propusieron matrimonio en pleno corsódromo

El momento de la romántica propuesta

Una de las pasistas de la comparsa Ráfaga del Carnaval de Concordia, Agustina Barrio, recibió la propuesta de matrimonio por parte de su pareja, Gastón Mosna; fue tras el desfile a lo largo del corsódromo, que estuvo colmado con más de 15 mil personas.La reina de la edición 2018 del Carnaval de Concordia 2018 fue esperada por su novio, quien se arrodilló para pedirle casamiento y formalizar así una relación de varios años. Lo hizo delante de los presentes y la emoción se apoderó de todos."Me esperaba la propuesta, pero nunca como sucedió", reconoció la agasajada en diálogo conal reseñar el paso a paso sobre cómo vivió la inesperada sorpresa durante el cierre de la tercera noche del carnaval de Concordia, cuando su pareja, Gastón Mosna, le propuso matrimonio.“Fue algo muy emocionante, no me lo esperaba para nada”, confesó al destacar que su pareja siempre me acompaña, la ayuda a hacer el traje y la apoya todo lo que hace. “Él es una persona a la que no le gusta la exposición y siempre digo que vive en el anonimato porque yo soy la cara visible de la relación por toda mi exposición por el carnaval”, expresó Agustina, quien fue elegida como Reina del Carnaval en la edición 2018.

Sobre la pareja

Todo ocurrió durante la tercera noche del Carnaval de Concordia. “Cuando lo veo, me sorprendo, porque vino a verme en la noche en que yo cierro el evento”, rememoró y confirmó que estaba tan contenta de haberlo visto que ni se le cruzó por la cabeza la idea de la propuesta de casamiento.“Que lo haya planeado así, que haya esperado la noche en la que mi comparsa cerrara y que la Nota 1000 haya estado tocando atrás mío cuando él se arrodilló”, fueron detalles que convirtieron el momento en algo “perfecto, en todos los sentidos”, consideró.En cuanto a su relación, Agustina mencionó que conviven hace tres años, pero hace más de diez que están juntos. “Fuimos muy amigos, estuvimos en pareja, nos distanciamos y después volvimos”, por lo que el matrimonio “era algo que se hablaba, que estaba planteado de que en algún momento llegara”. No obstante, reconoció que “pensaba en alguna cena, no en un escenario perfecto como lo es el carnaval”.Agustina actualmente se encuentra estudiando la carrera de Mecánica Dental y se desarrolla profesionalmente en el mismo rubro. “El carnaval es mi cable para desconectarme de toda la rutina de la semana”, mencionó al remarcar: “Es mi vida”.