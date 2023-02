“Mi hombrecito trabajador”: el lamento de la mamá de joven asesinado en balacera

Se cumplió, este miércoles, un mes del homicidio de Eric Junco, el joven de 28 años que recibió un disparo de arma de fuego en la costanera de Concordia en la fatídica madrugada del 8 de enero cuando disfrutaba de un momento de ocio con amigos y seres queridos.La muerte de Eric sumió a la comunidad concordiense en el luto y la indignación. Por el brutal hecho de sangre, fueron detenidos Joel Peralta y Silvio Cardozo, los presuntos autores del homicidio. En tanto, Nicolás González -quien conducía la motocicleta desde donde se efectuaron los disparos de armas de fuego- y un menor de 17 años, permanecen en libertad."Hoy hace un mes que te robaron la vida, que te arrebataron de mi vida. Te extraño tanto, hijo. Todo se siente desolado en nuestra casa, ya no tengo a quien retar. Eras tan caprichoso como todo un escorpiano. Todas las mañanas me acuesto en tu cama porque ahí siento tu presencia. Mezquinabas tu habitación, impecable la tenías, no querías que entren Garfield y Missu, pero ellos ahora van y se acuestan a mi lado y se quedan toda la mañana. Eric, mi hijo querido, mi campeón, mi hombrecito trabajador. Aquí te recordamos con amor, tus amigos, tus compañeros de trabajo La cooperativa línea 1, ese era tu lugar preferido, los vecinos te llamaban 'el saludador risueño'. Me siento orgullosa de ser tu madre. Dicen que crie un buen hijo. Te amo y te amaré eternamente. Sin duda también tu papá Tomas y tus hermanos Brenda y Jairo. Estarás en nuestro corazones. Descansa en paz, hijo".La balacera que terminó con la vida de Junco, se produjo por el enfrentamiento entre dos bandas que mantienen diferencias desde hace tiempo y el joven víctima nada tenía que ver con las personas que participaron del intercambio de disparos.Además, dos jóvenes resultaron heridos con disparos de arma de fuego, producto del conflicto, que en un principio, se dio a conocer que se trataba del robo de una moto, pero luego se aclaró que tenía otras causas. “El abuso de armas y la venta de droga son permanentes", había asegurado ael comisario Danilo Parodi, subjefe departamental de la policía de Concordia.La vocal de los Tribunales de Concordia, Silvina Gallo, confirmó la prisión preventiva que había sido dictada por el Juez de Garantías para los dos acusados del crimen de Eric Junco.Por el crimen permanecen detenidos Joel Peralta y Javier Cardozo, a quienes el Juez de Garantías, Germán Dri, les dictó el pasado martes 17 de enero, la prisión preventiva por el término de 90 días, mientras el fiscal José Arias continuaba con la investigación.La medida establecida por el magistrado fue apelada Rafael Briceño, quien es el abogado defensor de los acusados. De esta manera, ante el recurso interpuesto por Briceño, este jueves 9 de febrero se llevó a cabo la audiencia de resolución de la apelación.En la jornada, la vocal Silvina Gallo confirmó la prisión preventiva por el lapso de 90 días para Peralta y Cardozo.