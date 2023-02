Evoluciona favorablemente joven entrerriano que despertó tras un mes en coma

Alejo estaba en coma famacológico y no había tenido demasiados avances en su recuperación. Los diagnósticos de los médicos eran muy poco alentadores, pero sin embargo la fuerza del joven pudo más y sorpresivamente se despertó en la jornada del sábado.



Actualmente, el gualeguaychuense “clínicamente viene bien”, confirmó su papá Darío en diálogo con El Día este miércoles.



En este marco, comentó que “él esta adormecido, pensamos que por los anticonvulsivos. Contesta a través de gestos, con sus ojos o apretando levemente con su mano. La traqueotomía no lo deja hablar”, puntualizó.



Además, agregó que “hay días que comprende todo y otros no tanto. Le buscamos su mirada y le hacemos preguntas, y él contesta pestañeando”, graficó.



“Alejo va bien”, marcó su padre, y detalló que “los últimos 2 cultivos salieron negativos, estamos esperando un tercero que lo enviaron a otro laboratorio, para confirmar que estaría finalizando el próximo martes, ya que si da negativo pondrían la válvula para el líquido cefalorraquídeo con salida al interior de su cuerpo, para evitar entradas de virus".



Recordemos que en octubre del año pasado, el gualeguaychuense fue operado de un tumor en la glándula pineal con imágenes de infarto en ventrículos. La operación tuvo un costo de 635 mil pesos que fue cubierta gracias a la solidaridad de todos los vecinos.



Alejo comenzó con algunos síntomas que alertaron; en principio perdió la fuerza de la parte derecha de su cuerpo. Los síntomas se fueron agravando y los estudios médicos determinaron que tenía un tumor en la glándula pineal, ubicado en la base de su cabeza. Darío detalló que el crecimiento del mismo era importante por lo que la intervención quirúrgica fue urgente.



Luego de pasar por varios médicos y neurólogos de Gualeguaychú, determinaron que lo mejor para Alejo era trasladarlo al hospital provincial Petrona de Cordero en San Fernando, lugar donde se realizó la cirugía.



Durante el mes de diciembre, la recuperación parecía ir creciendo, pero una complicación hizo que todo vuelva hacia atrás. El joven fue a hacerse un chequeo por unas molestias y terminó internado en Buenos Aires.



Una meningitis por un virus multiresistente obligó a que Alejo sea trasladado otra vez. Fue el 3 de enero de 2023 y desde ese día permanece en terapia intensiva.