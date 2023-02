Artistas entrerrianos pusieron ritmo a nueva noche de la Fiesta de la Artesanía

Artistas entrerrianos

Este miércoles se vivió la quinta noche de la 38° Fiesta Nacional de la Artesanía 2023 de Colón. En el Predio del Parque Quirós se puede disfrutar de artistas de renombre a nivel provincial que llevaron ritmo a la velada.Asimismo, durante las nueve jornadas de la tradicional fiesta, se puede recorrer el Paseo del Artesano “Maestro Artesano Hugo Da Silva”, donde hay más de 200 puestos donde se ofrecen diferentes productos.recorrió como cada noche el evento con móviles en vivo, en el marco del segmento “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Esta noche, se presentaron sobre el escenario destacados artistas entrerrianos. La Banda de Música de la Policía, Ballet “Dos Orillas” y Cacho Gauna, pasaron por el escenario e hicieron bailar al público.También se disfrutó de El Pirincho Entrerriano, las Voces de Montiel con sus animadas canciones y Damián Lemes.Finalmente, estuvieron sobre el escenario Pocho Gaitán y Monchito Merlo.La entrada para esta jornada es libre y gratuita. Gran cantidad de personas disfrutaron de los espectáculos al ritmo de la alegría y el folclore.La jornada de este miércoles destaca el trabajo de los artistas entrerrianos, por lo que la gente bailó y cantó al ritmo de la cumbia y el folclore, pero también con todos los clásicos que los artistas llevan durante todo el año por el territorio entrerriano en cada presentación.Como ya es costumbre, la Banda de Música de la Policía cantó sus clásicos temas y todos los presentes aplaudieron sin parar, como también, bailaron los éxitos más conocidos.En muchos casos la gente se puso a bailar en grupos, en parejas o solos. Todos disfrutaron del espectacular show que brindaron.Agustina Arias, expresó aque “estamos felices como siempre, nos recibe de maravillas el público, vino mucha gente a escucharlos. Necesitamos el calor de la gente, sus aplausos, el cariño, su amor”.Verónica, comentó que “dos históricos dejan la banda, son más que nuestros jefes, son amigos, son familiares, esto es una familia. Agradecemos siempre el acompañamiento”.César, por su parte, remarcó que “llevamos en nuestra sangre la identidad entrerriana desde la banda. Hugo Da Silva, de Colón, fue uno de los pioneros de la Fiesta de la Artesanía, él ya falleció pero hay que reconocerlo y recordarlo. Son quienes nos acercan la identidad. La gente recepcionó muy bien lo que hicimos y el resultado de todo este espectáculo”.Jorge señaló que “siempre todos los años nos preparamos para este evento, hacemos muchos ensayos, queremos dar un buen espectáculo. Hacemos mucho esfuerzo preparando el repertorio”.“Este año con César tenemos nuestra gira de despedida. La ley policial es así, uno llega a cumplir sus años de servicio y después debe retirarse, darle lugar a la gente que viene atrás. Estoy contento y feliz por el grupo que compone la banda, me siento uno más de ellos, es un trabajo en conjunto lo que hacemos”, agregó.En diálogo con, dijo que “abrazo a las familias entrerrianas, estos festivales nos permiten estar en contacto. Tenemos las ganas de siempre de estar sobre el escenario”.Contó que en muchas fiestas “me regalan cuchillos, tengo varios, sobre todo de la zona de Federal, donde se hace el festival del cuchillero”.Expresó que “mi padre era de Tacuara Yacaré, es entrerriano, tengo toda mi familia en Paraná. Un hermano de mi padre hizo su familia allí. No siempre fueron brillantes las épocas, más las del comienzo. Le solíamos llegar al tío Biri y él siempre nos recibía con una sonrisa, un guisito de fideos. El tío nos preparaba”.“Hay mucha gente en esta fiesta, es algo hermoso porque estuvo amenazando la lluvia. No obstante, se fue la tormenta. Venimos como cuando llegamos a otras fiestas, con muchas ganas. Tenemos que seguir a Federal el viernes y después nos vamos a Santiago del Estero”, dijo.Indicó que “no tenemos más que palabras de agradecimiento. Simón y Gastón, mis compañeros jóvenes, ellos dan fuerzas, vienen con todas las ganas, nos dan algunos tips, juegan a la pelota, ellos corren. En la música el acordeón pesa más de 12 kilos y ellos nos dan fuerza”.Simón, por su parte, resaltó que “en la semana a veces hacemos un picadito con los muchachos, corremos un rato y Monchito se prende. Estamos contentos de estar acá en Colón, la música regala momentos”.Gastón, en tanto, dijo que “soy amigo de la familia, mi padre ha tocado con Monchito mucho tiempo y estar junto a ellos es una alegría inmensa”.Como todas las noches, gran cantidad de artesanos y emprendedores exponen sus productos en la Fiesta de la Artesanía.“Cuando comencé a pensar el producto quise transmitir algo más, vender algo que sea útil también. En nuestra región hay muchos animales, son hermosos los carpinchos, los yacarés, los lagartos, nutrias, peces, lobitos de río. Me encontré con la dificultad de que hay más niños que conocen los elefantes, las jirafas, animales que no van a ver acá, salvo en zoológicos. Quiero que empiecen a aprender de los animales de nuestra zona”, comentó Uriel, un artesano aEn ese sentido, dijo que “comencé a los 8 años, en el taller de mi tía, que daba talleres barriales. De a poquito me fui contagiando. Ella nos enseñaba con leyendas, mitos de la región. Uno va dejando ese rastro en la memoria. Uno luego quiere transmitirlo”.“En pandemia quise ayudar a mis padres, conozco la arcilla, me gusta trabajarla y empecé a vender primero los carpinchos. Después nacieron los otros animalitos”, agregó.“Me compré un torno y lo usaba en mi pieza, trabajaba ahí, en un lado dormía y en el otro trabajaba. Así trabajé tres años hasta tener mi taller, estoy feliz”, manifestó.“Uno primero arma la olla, la estructura con la técnica paleteado. Una vez que orea un poquito pega la cabeza, la cola y demás. A veces en ese pegar si las humedades son distintas tienden a la rajadura, esa es la complicación del verano. Se tiene que trabajar rápido. Los grosores cambian, es complicado”, relató. Elonce.com“Soy de Gualeguaychú, vine con gran parte de mi familia, cada vez que salimos somos como 15. Vinimos hijos, hijas, primos, primas, solo vinimos por esta noche. Se dio justo que todos estamos de franco y decidimos venir”, contó un hombre aEn ese sentido, comentó que “compramos algo para comer y vinimos a disfrutar”.Una mujer, en tanto, remarcó que “somos de Villa Constitución, Santa Fe. Ya hemos venido otras veces a la fiesta, nos gusta vacacionar acá”.Su esposo dijo que “soy artesano, hago artesanías en hierro y me gusta venir. La feria es muy buena, hay artesanos de primera calidad, hay muchas cosas lindas. Cuando uno ve los trabajos se ve realmente lo que se puede hacer con las manos”.“Yo reciclo todo y hago cosas con chatarra. Soy jubilado y ahora recién me dedico a esto, me entretiene y vamos con mi esposa de feria en feria”, aseguró.Sobre Colón dijo que “estuvimos por todos lados, anduvimos en las playas, pueblos cercanos, es hermoso. Nos falta El Palmar”.Una mujer dijo que “somos de Colón, vinimos en familia y con amigos. Hoy decidimos salir a pasear, nos encantan las bandas de esta noche. La fiesta está muy buena, acompañamos a los artesanos, la gente que trabaja en el patio de comida, se da un acompañamiento”.Un niño, por su parte, remarcó que “comimos quesadilla hoy, muy rica, mientras disfruto de la fiesta”.