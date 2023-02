Entrerriano emprendió un viaje por Argentina en bicicleta

La rutina del viaje

Cristian Leiva, tienen 30 años y es de Villaguay. Su proyecto de recorrer el país en bicicleta comenzó hace tres años y hoy lo está llevando a cabo.El joven, salió desde su ciudad natal, el 23 de enero, y ya lleva varios pueblos y ciudades recorridas. En dialogo con, Leiva expresó: “Empecé el recorrido en Villaguay, después hice Durazno, Guardamontes, Macia, Viale, Seguí, Libertador San Martín, Aldea Protestante, Aldea Brasilera, Valle María, y ahora estoy de visita en Paraná: vine a lo de una amiga que la conozco de la secundaria”.“Este proyecto lo quería hacer para conocer mi país porque no he tenido la oportunidad de viaja mucho a lo largo de mi vida. Además, el año pasado me recibí de Técnico en Turismo y el viaje tiene relación con lo que he estudiado”.Respecto a porque eligió la bicicleta para esta travesía, el joven explicó que “es un transporte fácil de llevar en caminos difíciles, el auto no pasa por ciertos lugares que la bici si, además se puede apreciar más el paisaje y es un medio barato de reparar”.En relación a como sigue el camino por recorrer, Leiva indicó: “Ahora mi destino es Córdoba, me quiero instalar ahí un tiempo, porque me gusta mucho esa provincia y quiero tratar de conocerla lo más posible. La idea también es buscar trabajo en relación a lo que estudie o hacer un voluntariado”, y agregó “luego de Córdoba, quiero recorrer San Luís e ir subiendo hacia el norte hasta llegar a La Quiaca”.El joven conto que, debido a las altas temperaturas, propias de esta temporada, “trata de salir muy temprano y a las 12 parar para almorzar, dormir la siesta y a las 16 o 17, depende como este el clima, retomar camino”.En este sentido, Leiva conto que “al principio le costó tomar ritmo de pedalear” pero que “con cada kilómetro sumado, me he acostumbrado al peso de la bici y de las cosas que llevo”.“Como es un viaje sin fecha de regreso, llevo ropa para los diferentes climas, un pequeño kit de repuestos, también un equipo de cocina, una carpa y la bolsa de dormir”, dijo el joven.Además, agregó que “He tenido la suerte de cruzarme con familias, que me ven y se acercan a preguntarme de donde soy y que hago; se ofrecen a alojarme en sus casas o me regalan comida”.