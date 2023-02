Pánico en el campo: gigantesca marca apareció en pastizal y hablan de un OVNI

Inusual círculo

Durante la mañana del pasado viernes, ocurrió un extraño hecho que dejó sin palabras a varios. Fue en la localidad chaqueña de Machagai, donde apareció un misterioso círculo de 20 metros en medio de un campo.El extraño fenómeno apareció de un día para el otro y, hasta el momento, nadie sabe con exactitud de qué se trata. A pesar de que aún no se sabe qué era, algunos investigadores señalan que puede tratarse de un OVNI.El hecho que conmocionó a todos ocurrió a unos 13 kilómetros al norte de Machagai, provincia de Chaco. Fueron los habitantes de la zona de Colonia Saavedra, paraje el Totoral, quienes descubrieron aquel misterioso círculo.De un momento para el otro, apareció un extraño círculo en el pasto seco, el cual fue descubierto desde el camino de una chacra de la zona.En ese sentido, el dueño del campo en cuestión se acercó hasta el lugar, con el objetivo de comprobar que el círculo, era más bien un óvalo de 20 metros de diámetro.Sin embargo, en un principio el hombre pensó que podría tratarse de una especie de araña que, al tejer su telaraña, secan el pasto. De todas formas, el propietario del lugar luego reconoció que es inusual que lo hagan con esa forma.Mientras daba una entrevista con el medio "Esto Es Machagai", confesó que, en el año 2003, su campo fue víctima de “chupacabras”. En aquella ocasión, 20 de sus vacas aparecieron mutiladas. Por supuesto, la terrible forma en la que fueron asesinadas llamó la atención de todos noticieros locales, así como también los de la provincia.

Podría tratarse de un OVNI

Para dar algunas explicaciones sobre el tema, Marcelo Castillo, investigador del fenómeno OVNI, aseguró: "Eso es, casi seguro, un aterrizaje de una nave. Tendríamos una buena vista con un dron antes que se difumine por efecto del clima, pero a simple vista es una huella OVNI".Siguiendo con su explicación, agregó: "La zona clara del círculo correspondería a la deshidratación de la hierba, por efecto de la energía o radiación del objeto posado, posiblemente flotó a escasos centímetros si no hay marcas de patas en la tierra".Así también, Castillo continuó: "Es una característica de la mayoría de las huellas OVNI de campo, no suelen ser círculos perfectos, sucede que la nave algunas veces no se asienta en tierra, sino que flota, y al girar sobre su eje, despide un círculo de radiación que queda plasmado así en la hierba deshidratada como una forma ovoide".