“Fiebre del loro”: murió un integrante de la familia contagiada en Santa Fe

Qué es la psitacosis

Cuadro y tratamiento

A fines de enero, una familia fue internada en la ciudad santafesina de Rafaela afectada por un cuadro de neumonía bilateral derivado de psitacosis, también llamada "gripe del loro", enfermedad que habrían contraído de un ave de esa especie que uno de los pacientes llevó a la casa unos días antes de que se manifestaran los primeros síntomas. En las últimas horas, uno de los cuatro contagiados murió.La víctima fue identificada como Fernando Defagot, de 40 años. Luego de 10 días de internación en el hospital Jaime Ferré de Rafaela, falleció debido a un cuadro de neumonía bilateral causada por la enfermedad transmitida por las aves como los loros, informaron voceros sanitarios.El hombre fue ingresado a finales de enero junto a tres familiares, todos afectados por un cuadro de neumonía que los médicos atribuyeron a la psitacosis. Uno de los integrantes de la familia declaró que días antes habían llevado a la casa que compartían en barrio Barranquitas -unos 100 kilómetros al oeste de la capital santafesina- un loro que hallaron en la zona, que luego murió.Dos de las personas internadas sufrieron un cuadro leve de la enfermedad respiratoria, por lo que recibieron el alta médica días atrás. El restante, en tanto, continúa internado en terapia intensiva por la misma dolencia.La aparición de este caso generó preocupación en las autoridades, ya que en Rafaela se observa gran presencia de esos animales, tanto libres como criados en las casas familiares a la manera de mascotas. No obstante, la psitacosis no se transmite entre personas.En ese aspecto, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda, sobre todo a quienes conviven con las aves, prestar atención a la aparición de síntomas respiratorios, así como limpiar diariamente la jaula en la que habitan las especies y no permanecer largos períodos en habitaciones cerradas donde haya aves. Además, no es recomendable comprar o tomar de la vía pública aves que puedan ser potenciales transmisoras de la enfermedad.Es una enfermedad infecciosa que afecta a numerosas especies domésticas y silvestres de aves, tanto a la psitácidas (los loros, las cotorras, cotorritas y papagayos) como a las no psitácidas (palomas, jilgueros y canarios). Al mismo tiempo, el contagio en humanos puede ocasionar complicaciones graves, como en el caso de la familia de Rafaela.Se trata de una patología de notificación obligatoria por parte de las veterinarias y los laboratorios privados u organismos nacionales, como el INTA.Puede ser transmitida por las aves a través de excrementos secos, secreciones respiratorias, polvo, plumas, secreciones oculares e incluso por el simple hecho de tocarlos.La psitacosis es producida por la bacteria Chlamydophila psittaci. Cuando se enferman, las aves eliminan la bacteria al ambiente a través de secreciones que, al secarse, permanecen en el aire y son aspiradas por las personas, que de esta forma se infectan.Según especialistas, el cuadro clínico en las personas puede variar entre una infección sin síntomas aparentes o evolucionar a una neumonía, la que comienza con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, decaimiento general, fatiga y cansancio, mientras que a las 24 o 48 horas comienza la tos seca y la dificultad para respirar.Las aves infectadas pueden estar aparentemente sanas o presentar síntomas como decaimiento, conjuntivitis, diarrea, dificultad respiratoria y muerte. Por eso, las autoridades recomiendan que, cuando en aves en cautiverio se detectan posibles manifestaciones de psitacosis, se efectué una rápida consulta con un veterinario. Esto además de prevenir a los contactos estrechos con las aves posiblemente infectadas, hace que se active una red de alerta para evitar la propagación de la enfermedad.Los cuadros pueden ser más graves en personas mayores o que padezcan comorbilidades. Y los tratamientos con antibióticos, en los que casos en los que la infección no derivó en enfermedad grave, son con administración de antibióticos durante 14 días. Fuente: (Télam)