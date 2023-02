Once provincias con alertas amarillas por calor y tres por tormentas fuertes

Sociedad El calor se volverá a hacer sentir y pronostican una temperatura de 37 grados

Sociedad Emitieron alerta amarilla por temperaturas extremas para 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para hoy alertas amarillas por temperaturas extremas por calor para sectores de Formosa, la provincia y ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, mientras que agregó otra advertencia por tormentas fuertes para algunas localidades de Mendoza, San Luis y La Pampa.También gran parte del norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, en ciudades como La Plata, Bolívar, Pehuajó y Tres Lomas, están bajo advertencia meteorológica por temperaturas que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", precisó el SMN.El nivel amarillo, que implica un efecto leve a moderado en la salud, se extiende a la Ciudad de Buenos Aires, el norte y oeste de Córdoba, la mayor parte de San Luis, el sur de La Rioja, el sur de San Juan, todo el territorio de Mendoza, y el norte y oeste de La Pampa.Hacia la Patagonia, la advertencia alcanza también a casi la totalidad de Neuquén, el noroeste y la zona cordillerana de Río Negro, y el sector oeste de Chubut, donde se esperan en promedio máximas en torno a los 27 grados, pudiendo ser superados en algunas ciudades rionegrinas como General Roca, que tiene previstos 37 grados para esta tarde.Para estas zonas afectadas por el calor intenso, el organismo meteorológico recomendó a la población mantenerse hidratada, no exponerse a las altas temperaturas, evitar realizar actividad física, y usar ropa liviana y de colores claros.También pidió evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas, ingerir verduras y frutas, evitar comidas muy abundantes y prestar atención a los bebés, niños, niñas y a las personas mayores.Por otro lado, el SMN emitió una alerta por tormentas de variada intensidad para el centro y sureste de Mendoza, sur de San Luis y oeste de La Pampa.Algunas de las tormentas podrán ser localmente fuertes y estarán acompañadas con ráfagas, importante actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.El organismo meteorológico prevé en esas zonas valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.Entre las recomendaciones, el SMN sugirió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y estar atento ante la posible caída de granizo.