Elonce recorre Colón: turistas eligen el balneario municipal Santiago Inkier

continúa recorriendo las playas entrerrianas. Este lunes visitó el Camino Costero Sur, de la localidad de Colón, donde se suceden una serie de balnearios, de paisajes naturales: Playa Nueva, Playa Honda (que se ofrece pintoresca y seductora para la pesca, pues como su nombre lo indica, no es propicia para nadar), Piedras Coloradas y Municipal Santiago Inkier.En este último estuvo de recorrida el móvil de Elonce y dialogó con los turistas que disfrutaban de la arena y el sol. En ese sentido, Santino, de 10 años, mencionó que “vine por unos siete días con mi hermano. Somos de Buenos Aires. Es la primera vez que venimos, donde un amigo nos había contado sobre lo lindo del lugar y decidimos venir con mi mamá y tía. Lo que más nos gusta de Colón es la playa porque hacemos castillos de arena en la orilla y jugamos al vóley adentro del agua”.Otro hombre, oriundo de la provincia de Santa Fe, comentó: “Estamos disfrutando de la vida. Es la primera vez que vengo. Mi cuñado, que hace 15 años vino a Colón, me recomendó. Es todo muy lindo y nos quedamos dos días más. Estamos parando en el camping”.Por último, un sujeto oriundo de José C. Paz, Buenos Aires, dijo que elegimos el destino porque “nos encanta y es muy tranquilo. De la ciudad de Colón destacamos las playas, la tranquilidad y que son familiares".