Ebrio, puso a su hijo de 11 años al volante y volcaron: suspendieron su licencia

Un hombre de 30 años que estaba alcoholizado puso a su hijo de 11 años a conducir la camioneta en la que circulaban, la cual volcó en el acceso al paraje marplatense Santa Paula, sobre la ruta 226, y su licencia de conducir quedó suspendida.El accidente ocurrió el pasado viernes y, afortunadamente, no tuvo consecuencias sobre los ocupantes de la Toyota Hilux, pero en el hecho debió intervenir personal de la dirección de Tránsito Municipal, que, al realizarle el control de alcoholemia al hombre, arrojó como resultado que tenía 1,43 gramos de alcohol en sangre.Según informó La Capital, el menor manejó la camioneta, pero perdió el control cuando se acercó demasiado a una zanja y el vehículo se volcó sobre uno de sus laterales.El caso fue evaluado de manera conjunta entre la Municipalidad de Mar del Plata y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que resolvieron que al sujeto se le suspendiera la licencia de conducir y que realice un examen psicofísico para determinar su aptitud al volante.Además de estas medidas, fuentes oficiales informaron que el hombre será denunciado en el Juzgado de Familia de turno, para que evalúe el entorno y trabaje en la protección del menor."Los borrachos al volante no, y los niños tampoco. Como Estado nacional no vamos a permitir que estas cosas sigan sucediendo, por eso pedimos la suspensión, y también vamos a pedir al Juzgado de Familia que intervenga en la protección del niño", expresó en su cuenta de Twitter el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.El intendente Guillermo Montenegro también repudió lo sucedido y expresó: "Desde el Municipio trabajamos con acciones de concientización y prevención para la seguridad vial de los vecinos y la articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial es fundamental para actuar de forma rápida en casos tan graves como este".