Un grupo de la Red de Mujeres de Montaña del Mundo escalan el Aconcagua

Esta agrupación tiene como objetivo promover una red internacional de mujeres de montaña, construir un liderazgo colaborativo, fortalecer la justicia económica, narrar una historia colectiva de montañismo que ponga en primer plano el conocimiento y la experiencia colaborativa de las mujeres de montaña, indicaron.



La ministra Nora Vicario recibió al grupo y comentó: "El Aconcagua es un emblema de Mendoza y una atracción para montañistas y amantes de la naturaleza a nivel global. Es muy valioso recibir la primera expedición de la Red de Mujeres de Montaña del Mundo, cuya presencia aquí fortalece aún más la importancia de proteger y promover nuestras montañas como parte de redes ambientales, sociales, culturales, históricas, patrimoniales y turísticas".



"Acompañamos su trabajo colectivo y celebramos el conocimiento y la experiencia que estas mujeres líderes aportan para fomentar dichos valores. Les deseamos éxitos y que disfruten los desafíos del pico más alto de América", concluyó Vicario.



De la expedición participarán Muna Gurung, de Nepal; Stephanie Carmody Lobo y María Fajardo, de Chile; Patricia Breuer Moreno, María Belén Escudero, Sofía Lana, Karen Fabiola Martínez, Julieta Alejandra Balza, y María Soledad Figueroa, de Argentina; Alessandra Segantin y Cecilia Mariani, de Italia; y Sonia Altamirano Dorado, Julia Quispe Tincuta, y Cecilia Llusco Alaña, de Bolivia.



La expedición al Aconcagua tendrá un documental, cuyo guion y filmación audiovisual estará a cargo del grupo de 14 mujeres.



Mountain Women of the World (Red de Mujeres de Montaña del Mundo) es una red de colaboración fundada en 2020 por las organizaciones sin fines de lucro Empowering Women de Nepal, la organización Feminist Hiking Collective; los grupos Kilimanjaro Women; las Cholitas Escaladoras, de Bolivia, y los emprendimientos Mujeres a la Cumbre, Women Who Hike-Africa, y Topchu Art Group de Kirgyszstán.



Es un proyecto social a través del cual se propone poner en valor el conocimiento y las experiencias colaborativas que las mujeres de montaña promueven para proteger las montañas, la naturaleza y sus comunidades.