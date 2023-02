Con mucho brillo y color, desfilaron los corsos de Gualeguay

Testimonios del público

Video: Declaraciones de la gente en el Corso de Gualeguay

Video: Samba Verá inauguró el corsódromo de Gualeguay

Declaraciones del locutor de K’rumbay

Testimonio del director de K’rumbay

Video: K’rumbay fue la segunda comparsa protagonistas de los corsos de Gualeguay

Declaraciones de la intendenta de Gualeguay

"Es un honor", reveló la reina de Si-sí

Video: Sisí comenzó su show en los corsos de Gualeguay

Gualeguay vibró al ritmo de las comparsas K’rumbay, Si-Si y Samba Verá que desplegaron todo su brillo en el corsódromo, que cuenta con 450 metros de pasarela y un espacio para 16 mil espectadores.recorrió el evento con móviles en vivo, en el marco de "Nuestras fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.La gente disfrutó, con espuma en mano, la gran fiesta que se vivió en Gualeguay. Todos coincidieron en que disfrutan “a pleno” esta gran fiesta.Un hombre oriundo de Gualeguay le dijo a Elonce que “es la primera noche” que viene. “Todos los años vengo”, culminó.Otra mujer mencionó que “es la primera noche del año que vengo. Mi comparsa favorita es Si-Si, la única y auténtica. Conocemos a su subdirectora de hace 35 años. Somos fieles seguidores. La principal característica de estos carnavales es que son divertidos y alegres acompañados de la espuma”.Un hombre de Uruguay declaró que “todo enero y febrero vengo. Este carnaval es totalmente distinto a la de mi país”.Ramiro le mencionó aque “desde el 2005 soy locutor de la comparsa, pero con el carnaval a partir de 1989. Feliz de estar un año más, disfrutando del crecimiento que tiene nuestra fiesta. Ya dos noches seguidas, no hay más localidades. Este carnaval es muy familiar, participativo, económico y con tres comparsas que le ponen mucha onda para que la gente disfrute”.Asimismo, comentó: “Soy el encargado de poner en palabras lo que los directores pensaron durante todo un año para poder hacer los trabajos en cada uno de los talleres. Poder contarlo y transmitirlo es una responsabilidad enorme”.Luis Alarcón le afirmó aque “a través del desarrollo de la comparsa se plantea en el inicio un interrogante inicial de preguntarnos si en esta cultura moderna somos felices”. Y aclaró con respecto a los trajes: “Utilizamos la analogía del circo”.En segundo turno, hizo su especial presentación la comparsa "K'rumbay" perteneciente al club San Lorenzo y que se ha convertido en un emblema de los carnavales de Gualeguay.Por otro lado, la actriz, bailarina y presentadora, Magui Bravi, que se hizo conocida por haber participado en Soñando por bailar 2, en el cual se consagró campeona, se hizo presente este sábado en el corsódromo municipal, junto a una de las tres comparsas en competencia de la edición 2023 de los corsos de Gualeguay.Verónica Berisso, intendenta de la localidad entrerriana, dialogó cony expresó sus sensaciones con respecto a los corsos: “Es una noche alegre, llena de gente donde nos quedamos sin ubicaciones, con lo cual es todo un éxito para Gualeguay”.Asimismo, se refirió al turismo: “En estos días estuvo el latinoamericano de Weibull en la costanera que, junto al carnaval y otros eventos, han hecho una noche fantástica en el día de hoy”.dialogó con Albertina, que este año será la reina que le pondrá el broche de oro a los corsos de Gualeguay. En esa línea, la joven manifestó: “Representar este año a mi comparsa es un gran honor que me hayan elegido y que hayan confiado en mí para hacerlo. Hay mucho compañerismo y toda la comparsa está detrás acompañándome y eso me tiene muy contenta”.Al mismo tiempo, la joven confesó que es el octavo año en el que forma parte y la primera vez que le toca ser reina. “Es espectacular”, expresó la mujer acerca de la temática, los trajes y los carruajes.Gabriela, quien es la directora, reveló que la temática de este año es atrapa-sueños. “Se trata de una leyenda americana que se va metiendo en los niños para que se cumplan los sueños y los deseos”, describió.En última instancia, desfiló la comparsa "Si-Si" fundada en 1979. Este año festeja su 40 aniversario con el tema "Brille la luz, suba el telón". Cuenta con 12 primeros premios, siendo la de mayor antigüedad y cantidad de títulos del carnaval de Gualeguay, caracterizándose por su estilo particular con temáticas que abordan temas culturales, históricos y fantasías a través de un vestuario elaborado con gran delicadeza, brillo y colorido.