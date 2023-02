Se registró un sismo de 4,7 grados en Mendoza

Una vez más, los habitantes y turistas que se encuentran en Mendoza vivieron un momento de tensión debido a un inesperado temblor ocurrido este viernes alrededor de las 23 horas. De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), se trató de un sismo de 4.7 en la escala de Richter.



Mientras muchos disfrutaban de la noche del viernes, un sismo generó alerta debido a que se sintió con gran intensidad en gran parte de Mendoza. Datos oficiales del INPRES indican que el epicentro tuvo lugar a 36 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Mendoza y 21 kilómetros de la localidad de Uspallata. Además, tuvo 15 kilómetros de profundidad.



Si bien el epicentro ocurrió en Mendoza, la magnitud fue tal que el sismo también fue percibido en algunas ciudades de la provincia de San Juan. Es decir, que el temblor se sintió a casi 150 kilómetros del lugar donde tuvo inicio.



A partir de los datos emitidos por el INPRES; antes del sismo de 4.7 en la escala de Richter, más precisamente a las 20:23 horas se produjo un sismo de 2.5 de magnitud, de manera que no afectó de manera superficial al territorio.



A pocos minutos de sentirse el temblor, muchas personas alertaron la situación a través de las redes sociales, donde expresaron su sorpresa por el fenómeno que suele presentarse con frecuencia en la región cuyana pero que resulta desconocido sobretodo para los turistas. Pese a la intensidad con la que se percibió el sismo, en los primeros minutos no se detectaron daños materiales o algún inconveniente causado por el temblor.



Si bien no se reportaron heridos ni daños, las autoridades iniciaron un relevamiento para certificar dicha situación y así tener mayor precisión sobre posibles consecuencias; en especial debido a que el sismo se sintió en varios sectores del Gran Mendoza.



De hecho, el INPRES indicó que la intensidad fue de media a moderada en la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Las Heras, y Potrerillos, de manera que en dichos sectores los posibles efectos consisten en la caída de objetos colgantes, movimiento de líquidos y puertas. Además, se detalló que el sector de Rivadavia la intensidad fue débil de manera que una de las posibles consecuencias es que se muevan objetos colgantes o bien, que el sismo sea percibido por “algunas personas en reposo”.