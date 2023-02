Comenzó el Festival Oro Verde Canta y Baila: Hoy se presentan Los Palmeras

Importantes artistas en el escenario

Comenzó el Festival Oro Verde Canta y Baila, el cual se realiza en el predio ubicado en calle Los Tordos y Los Sauces.transmite en vivo en el marco de “” que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Se presentarán destacados artistas, pero además la gente puede disfrutar de un paseo gastronómico, paseo de artesanos y emprendedores.El evento, que se desarrolla este viernes y sábado, contará con una nutrida grilla de artistas reconocidos a nivel nacional.Según supo, este viernes se presentan “Los Palmeras, Los Saraluceños, Los Riedes y el Ballet de Paraná”.En tanto, el sábado desde las 21.30 se podrá disfrutar de la música de Mario Pereyra, Miguel Figueroa y Peteco Carabajal.Un hombre, oriundo de Buenos Aires, comentó aque “es un festival hermoso, es para toda la familia. Siempre venimos a la provincia porque tenemos familiares y esto nos encanta”.Otro hombre, oriundo de Sauce Viejo, Santa Fe, remarcó que “está muy linda la fiesta, me invitaron y me encantó”.Su acompañante, quien es de Oro Verde, dijo que “es excepcional, nos identifica mucho”.Una niña comentó que “vine con mi prima que es de Paraná, estamos esperando a Los Palmeras para poder bailar”.Otra mujer, en tanto, dijo que “soy de Paraná, vinimos en familia a ver a Los Palmeras sobre todo, pero no encanta toda la grilla artística. Es brillante este festival, hermoso”.Un hombre, por su parte, comentó que “somos de Paraná, nos comimos un sándwich de asado y papas fritas. Ahora vamos a disfrutar de la música”.“Somos de Colonia Avellaneda, siempre vamos a este tipo de espectáculos. Nos encantan Los Palmeras. Vinimos en familia y con amigos”, dijo un hombre.La venta de anticipadas se concretó hasta este viernes al mediodía, por lo que quienes quieran ir a disfrutar del festival deberán comprar su entrada en puerta.Para residentes la entrada “cuesta $2.500, mientras que para los visitantes $3.000. Los jubilados locales ingresan gratis”, informaron desde la organización.César Clemen, coordinador general, aclaró: “se puede adquirir el bono de los dos días a un precio de $4.000 para locales y $5.000 para los que son de afuera”.