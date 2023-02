Entrerriano visitó el norte argentino en un Renault 12: “Mi auto es una máquina”

Sociedad Una familia de Federación viajó en un Renault 12 hasta Mendoza

El entrerriano oriundo de Diamante, Fidel Albornoz, emprendió una travesía a bordo de su Renault 12: recorrió gran parte del norte argentino y, de acuerdo a lo que aseguró, al auto solo tuvo que realizarle un cambio de aceite para prepararlo para el viaje.“Es mi primer auto, yo nunca había salido de Entre Ríos y desde chico siempre soñé con ir al norte”, contó el joven ay reveló que no avisó a nadie del viaje que iba a iniciar. De hecho, su familia se enteró cuando comenzó a postear las fotos de la aventura en sus redes sociales.“Cuando llegué a una estación de servicios de Santa Fe, los playeros me decían que estaba loco y que pegara la vuelta porque no lo iba a lograr porque en el norte hay montañas, pero gracias a Dios pude ir y venir”, destacó Albornoz.Y agregó: “Salí a las 5 de la mañana, solo paraba para cargar nafta, pasé por Tucumán, luego fui por Salta y recorrí gran parte de Jujuy. El auto fue un espectáculo y ni yo pensé que se iba a portar tan bien”.Durante el viaje, el auto solo registró la rotura en el radiador, la que Albornoz solucionó con alambre y una tenaza. “En ningún momento se me cruzó la idea de volver porque siempre supe que mi auto es una máquina”, insistió al respecto.En la oportunidad, Albornoz anticipó un viaje familiar junto a sus padres. “Ellos estaban asustados porque todos decían que no lo iba a lograr, pero esta vez los voy a llevar conmigo”, contó.