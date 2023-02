Un turista murió y otro resultó herido tras el derrumbe de cuevas de hielo

Un turista murió, otro sufrió lesiones y dos resultaron ilesos al quedar atrapados en medio de un derrumbe en el cerro Hielo Azul de la localidad rionegrina de El Bolsón, informaron fuentes oficiales.



La víctima fatal fue identificada como Fernando "Pacu" Dávila, de 42 años y oriundo de la ciudad santacruceña de Caleta Oliva, quien se desempeñaba como trabajador en el Instituto Provincial de Educación Superior (IPES) y como activo integrante en el plano deportivo, a través de su presidencia en la Peña San Lorenzo de la norteña localidad de Santa Cruz.



En tanto, no se informó la identidad del hombre herido, que tiene 42 años, es de la provincia de Buenos Aires y presentó politraumatismos varios.



Según las fuentes, el evento se produjo por un derrumbe de las cuevas de hielo y piedra ubicadas dentro de la zona del Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido (ANPRALE).



El hecho se conoció ayer por la tarde cuando se registró el pedido de servicio a raíz de una persona fallecida y una herida, en la zona del Cerro Hielo Azul, por un derrumbe.



"Ayer a las 13.30 nos dan aviso del refugio Hielo Azul de que había habido un derrumbe en una de las cuevas, que había una persona herida y posiblemente una persona atrapada debajo de los escombros" dijo a Télam el oficial principal del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Alejandro Namor.



Y agregó: "Teníamos claro que el refugiero dio la primera respuesta con la persona herida, un hombre que lo bajaron desde la cueva al refugio. Hay que tener en cuenta que de la cueva al refugio hay aproximadamente una hora de caminata, más bajarlo con la tabla, entablillado, lo que lleva un tiempo".



Asimismo, el funcionario remarcó: "Nosotros al ser informados pusimos automáticamente en marcha el protocolo, nos reunimos con Protección Civil de la Provincia, también con el hospital, con la policía y tuvimos la suerte de contar con los medios aéreos en la zona, que están operando en los puntos calientes que quedaron del incendio en Cuesta del Ternero".



"Entonces, se gestionó para poder salir a las 14 horas en un primer vuelo con médico, personal de bomberos y protección civil para subir a la víctima que ya estaba entablillada y llevarla al hospital", relato el jefe de Bomberos de la ciudad andina.



Y precisó: "Hay que tener en cuenta que la zona donde tuvo que aterrizar es una zona que es difícil para hacerlo, por la topografía y los vientos que hay arriba".



Asimismo, Namor explicó: "Hay que destacar mucho la buena predisposición del piloto para cuando se le pasan las coordenadas, ya que tiene que ser excelente piloto para aterrizar en ese lugar".



Por su parte, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Dina Migani, lamentó el fallecimiento del turista y dijo que la persona accidentada "está en buen estado", e indicó que a pesar de sus dos fracturas, "estaría en condiciones de viajar y trasladarse hasta su lugar de residencia".



"Me hice presente en la zona en conjunto con el gerente de la Zona Andina y con el Coordinador del Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido (ANPRALE), donde tuve conocimiento de la situación", dijo a Télam Migani.



"Visitamos por supuesto los organismos con los que trabajamos en conjunto por la seguridad del lugar, como es el municipio, la policía, defensa civil y el Servicio de Prevención y Lucha contra incendios Forestales (SPLIF)", indicó.



Migani aconsejó tener en cuenta las resoluciones que se aprueban "para delimitar los senderos habilitados para el ingreso" y destacó que "fuera de estos senderos es peligroso circular".



"Esto está en la página, en nuestra resolución ambiental pero también está en la cartelería de los ingresos al área por el ingreso a Warton y Doña Rosa, donde están delimitados estos senderos", agregó.



Si hay que ir caminando desde El Bolsón hasta el lugar, con gente de montaña que está acostumbrada a hacerlo, toma entre cinco y seis horas.



"Si hay que bajar a la persona con camilla desde allá se tardan diez horas más", agregó Namor.



"Este rescate se hizo en cuarenta minutos, bajó el helicóptero con los médicos y la víctima, se lo trasladó al hospital y subió otra vez a llevar más personal de policía científica, bomberos y rescatistas de montaña para poder sacar el cuerpo que estaba debajo de los escombros", afirmó Namor.



Por último, Namor comentó que "el personal de bomberos que subió en el primer viaje del helicóptero caminó para poder llegar a la cueva lo antes posible para realizar el trabajo".



"La persona hospitalizada tuvo algunas fracturas, aparentemente el derrumbe lo afectó de costado, cuando él estaba con su pareja, que no sufrió heridas, como tampoco sufrió heridas las cuarta persona que estaba realizando la excursión a la cueva", concluyó Namor.



El rescate total, que comenzó pasadas las 14, finalizó aproximadamente a las 18.