Becas para carreras estratégicas podrán renovarse hasta el 22 de marzo

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, ponderó que "las carreras estratégicas son necesarias para que la sociedad sea más justa", durante la apertura de la convocatoria 2023 del Programa Nacional de Becas Manuel Belgrano, para las que se invertirán más de 21.000 millones de pesos.



El programa está destinado a promover el acceso, la permanencia y la finalización de estudios de grado y pregrado en ocho áreas estratégicas para el desarrollo del país en materia económica y de igualdad social, indicó la cartera de educación a través de un comunicado.



Entre las áreas claves se encuentra Alimentos, Ambiente, Computación e Informática, Energía convencional y alternativa, Gas y Petróleo, Logística y Transporte, Minería y Ciencias básicas.



"Hay un esfuerzo muy grande del pueblo argentino para hacer que nuestras chicas y nuestros chicos vayan a la universidad pública. No es gratuita, es no arancelada y es un esfuerzo muy grande para que todos los días podamos abrir sus puertas", explicó Perczyk.



Durante un acto en la sede del Ministerio de Educación, sostuvo que "los que más esfuerzo hacen son los que ni siquiera pueden pensar en ir pero piensan que de nuestras universidades va a a salir algo para que nuestra Argentina sea mejor".



Y añadió que "las carreras estratégicas son necesarias para que esto suceda, para que la sociedad sea más justa. Ustedes están asumiendo una responsabilidad, la primera es con uno mismo, pero también es con el otro, si no, no hay derechos".



Perczyk también anunció que este año "se suma Filosofía como nueva sublínea estratégica porque creemos que nos va a servir para la Argentina en términos de servicio. Nos parece que la Filosofía y sus estudiantes harán un aporte muy grande al país, para que sea más justo y más federal".



De esta forma, el ministro se refirió al trabajo conceptual reciente de la comunidad filosófica en sus diversas áreas -ética, metafísica, teoría del conocimiento, bioética y filosofía de la tecnología, entre otras- que permitió verdaderas transformaciones socioculturales en la vida de los pueblos.



Las Becas Manuel Belgrano, que para este año prevén una inversión presupuestaria de $21.421 millones, son parte del sistema de becas que implementa el Ministerio de Educación para acompañar a 1,6 millones de estudiantes de todo el país.



Desde este miércoles y hasta el 22 de febrero, se abre la etapa de renovación para las y los becarios que deseen continuar con su beca, mientras que las y los aspirantes a la beca deberán hacerlo desde el 22 de febrero hasta el 31 de marzo.



Por su parte, la secretaria de Cooperación Educativa, Andrea García, aseguró que "la beca Belgrano tiene como objetivo seguir construyendo esta gran Nación".



"Muchas y muchos estudiantes pueden, gracias a este acompañamiento, continuar y terminar sus carreras universitarias", agregó.



En paralelo, el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, detalló que "estas becas, que se actualizan continuamente con cada uno de los acuerdos salariales, son parte de una inversión pública que acompaña a las y los estudiantes para que no tengan que buscar otros ingresos sino que puedan dedicarse a continuar y finalizar sus estudios superiores".