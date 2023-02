¿Cómo se registra un arma de fuego?: los nuevos valores que rigen desde febrero

Policiales Lo que incautaron en la ferretería que vendía armas al lado de una comisaría

¿Cómo se registra un arma de fuego?

Nuevos aranceles

¿Cómo se registra un arma de fuego? Fue la incógnita que motivó aa trasladarse a la oficina policial de calle Cervantes 1104, en Paraná, desde donde confirmaron que rigen los nuevos aranceles para este trámite y dieron cuenta de los motivos por los que una persona notifica sobre la tenencia de un arma de fuego.su preocupación por la escalada de violencia en esa localidad y apuntó a las drogas y al circuito ilegal de armas. “Son armas que llegan al circuito ilegal de diferentes formas: por haber sido o sustraídas de domicilios particulares o de las propias fuerzas de seguridad, a raíz de funcionarios que extraviaron su arma correspondiente, tanto a nivel local, provincial y nacional". "Son armas que circulan y una misma arma hasta puede llegar a tener relación en diferentes hechos", indicó el comisario.De hecho, en Concordia, se allanó una ferretería -ubicada a metros de una comisaría- donde se incautaron gran cantidad de armas y cartuchería. En la investigación, se había constatado que gran parte de las municiones utilizadas en las balaceras y enfrentamientos armados en la localidad provenían de ese comercio, donde la ferretería sería solo una fachada para la venta ilegal de estos elementos.“Originalmente, uno tiene que estar autorizado para poder comprar un arma, nueva o usada; para lo que debe gestionar la credencial de legítimo usuario, a través de la que debe reunir los requisitos que le exige la ley, como informes médicos y psicológicos, idoneidad en el manejo de armas, antecedentes penales en caso de los civiles”, explicó ael subjefe del Registro Provincial de Armas de la Policía de Entre Ríos, Osvaldo Bregán.Según expuso el funcionario policial, “se arancela, se eleva la documentación, ALMAC considera todos esos puntos y autoriza o no a que esa persona pueda tener o portar un arma”. “Una vez que está habilitado, esa persona realiza la tenencia del arma de fuego, que es documentar esa arma a nombre suyo, el trámite requiere que sea legitimo usuario y pagar los aranceles”, aclaro.“La ley determina que por 15 días estará publicado en una página Control Ciudadano, donde cualquier persona que tenga un inconveniente o no tiene que fundamentarlo; si pasan esos 15 días y nadie presentó una queja, ALMAC continúa con el trámite y le da la tenencia de esa arma”, señaló Bregán.“Para el caso de la compra de armas usadas, tiene que darse la transferencia de legítimo usuario a legítimo usuario porque está penado por ley el entregar un arma a alguien que no sea legítimo usuario y que no esté autorizado. Es un delito federal”, cerró.A partir de este 1º de febrero empieza a regir la resolución 204 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ALMAC) que implica un cambio de tarifas en los aranceles para los trámites.En detalle, el funcionario policial especificó que “la credencial de legítimo usuario aumentó de 800 a 5.000 pesos; y si la persona tiene período de multa por esta vencido, son 5.000 pesos más”.“La tenencia de un arma de fuego pasó de 500 a 10.000 pesos; y la tarjeta de consumo de munición se incrementó de 300 a 8.000 pesos”, agregó al respecto.En ese sentido, Bregán comentó que el 80% de las personas que registra un arma de fuego la compra para la caza deportiva y para la práctica de tiro deportivo. “Los motivos son personales, dentro de lo que marca la ley, porque en la repartición no se los consulta, solo se debe reunir los requisitos para tener el arma de fuego”, acotó.“La autorización -la credencial de legítimo usuario- tiene una duración de cinco años, pero la ALMAC se reserva el derecho de volver en cualquier momento a pedir cualquiera de los trámites de requirió o suspender esa autorización”, aclaró el subjefe del Registro Provincial de Armas de la Policía de Entre Ríos.Y agregó: “Una nueva normativa dispuso que a aquella persona a la que se le vence la credencial de legítimo usuario, pasados los 90 días de ese vencimiento, de no tener armas, se le da una baja automática; pero en caso de tener armas registradas, se lo intima por correo privado y la persona quedará inhabilitada para cualquier trámite con la excepción de que pueda renovar la condición o no”.