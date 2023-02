Ocho provincias con alertas por tormentas y cuatro por temperaturas extremas

Temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy alertas amarillas por lluvias y tormentas para las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires, y por temperaturas extremas para Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.Las áreas afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad son gran parte de La Rioja y Córdoba, el este de San Juan, centro y este de Mendoza, toda San Luis, el centro y nordeste de La Pampa, sur de Santa Fe y centro y oeste de Buenos Aires.Estas tormentas y lluvias estarán acompañadas por ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos."Para estas zonas se esperan valores de precipitación acumulada variables en la región, entre 25 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual", precisó el SMN.Además, el organismo recomendó para estos lugares no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; informarse por las autoridades, estar atento a la caída de granizo y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radios, documentos y teléfono.En tanto, el SMN también emitió alertas amarillas por temperaturas extremas para las zonas cordilleranas y parte de las mesetas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.Las marcas térmicas oscilarán entre los 9 y los 27 para varios lugares de esta zona, como la ciudad de Bariloche, en Río Negro, que presenta para hoy una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 26; mientras la localidad neuquina de Aluminé oscilará entre los 11 y los 27 grados; y Cushamen, en Chubut, entre los 10 y los 26.El nivel amarillo de alerta para este área significa que el efecto de las temperaturas en la salud puede ser peligroso, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.