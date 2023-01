Bomberos Voluntarios dieron recomendaciones para actuar en caso de incendios

Bomberos Voluntarios de Paraná explicaron a Elonce, como actuar en caso de incendios y contaron como es la dinámica de su trabajo.En el último tiempo, se han registrado diferentes incendios de viviendas en distintos lugares. Según manifestó Lucas García, oficial de Bomberos Voluntarios, “esto se debe al gran consumo de electricidad que hay en las casas, producto de las altas temperaturas”, y agregó que “la mayoría de los focos ígneos, son provocados por malas conexiones de luz”.En caso de fuego, García recomendó: “ante todo hay que tratar de llamar a los bomberos y evacuar”. En este sentido, también mencionó que “siempre hay vecinos que quieren colaborar. Pedimos que no se pongan atacar el foco ígneo, ya que no están preparados y no tienen el equipamiento necesario para esta situación”.En referencia a los incendios de pastizales que se suelen registrar en la ciudad, el oficial de Bomberos indicó que “hemos tenidos muchos incendios, los cuales han sido causados por las mismas personas, que, al tratar de limpiar, no pueden controlar el fuego”, y agregó: “Pedimos siempre, que no se trate de prender fuego durante el verano, ya que no es la mejor época”.Por otro lado, y al respecto de los incendios forestales, “la lluvia ha sido escasa y los incendios siguen estando” es por eso, que “se trabaja las 24hs”.“También trabajamos en conjunto con el Sistema de Emergencia de la Provincia en la parte de accidentologia vial”, indicó García.