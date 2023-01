Combate incendios y canta para sobrellevar la ardua tarea: “Es reconfortante”

Video: Sin incendios activos, Elonce sobrevoló la zona de islas del Delta del Paraná

Sofocar incendios

Su amor por la música

La jefa de cuadrilla de la Brigada de Respuesta Ambiental, Betiana Barreto, es una de las trabajadoras que realizan la sacrificada tarea de combatir los incendios en islas del Delta del Paraná. La trabajadora dialogó con Elonce y contó como combina sus pasiones: ser bombera y cantante.La mujer, de 47 años, sostuvo, muy orgullosa, que ser bombera “es un trabajo súper reconfortante para todos los que nos desempeñamos en esta área, es algo de lo que muchas veces no tomamos dimensión”.En este sentido, Barreto detalló que asiduamente realizan vuelos de vigilancia para controlar los incendios y en este momento “se puede planificar el trabajo y tenemos tiempo de hacer otro tipo de tareas como capacitaciones. Formamos parte de un grupo donde concientizamos y queremos en un futuro poder dar clases en las escuelas, y enseñarle a toda la gente de la zona cosas sobre el manejo del fuego”.Cabe destacar que, en esa zona del delta no hay incendios de magnitud, como ocurriera meses atrás, ahora la zona se encuentra con renovación de pasturas y las tonalidades verdosas pudieron apreciarse. “”, dijo y agregó que “cuando se originan los incendios, una de las cosas que más incide es el viento, muchas veces el humo llega a hasta las zonas pobladas, pero no siempre”.“La zona de islas tiene mucha diversidad biológica y natural, también hay sectores de muchos pantanos y muchas veces debemos caminar kilómetros hasta llegar a los incendios”, mencionó Barreto, al tiempo que agregó: “Se requiere un gran estado físico, debemos planificar el incendio, estudiar el avance del fuego y recién ahí actuar”En este sentido, Barreto sostuvo que “ayudar es algo que te nace, tenemos el sentimiento de ser bomberos, queremos proteger el medioambiente”.La bombera oriunda de Crespo tiene un sentimiento muy grande por la música y en su vida diaria taraba de combinar las dos cosas: cantar y ser bombera.“Canto para poder divertirnos y hacer llevadero los días”, mencionó y contó que “cuando tenemos un tiempo libre, hacemos karaoke, nos divertimos y distendemos un rato”, declaró al agregar que su banda de música se llamay está orientada en el género de la cumbia. Hace 15 años que canta y lo calificó como “un cable a tierra”.