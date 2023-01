Sin incendios activos, Elonce sobrevoló la zona de islas del Delta del Paraná

arribó este martes a la base de operaciones Alvear, desde donde se continúa el patrullaje por aire sobre islas del Delta del río Paraná. Sin incendios de magnitud, como ocurriera meses atrás, la zona se encuentra con renovación de pasturas y las tonalidades verdosas pudieron apreciarse a través de las imágenes aéreas que captó nuestro medio.“Tuvimos una época de incendios muy importantes, pero gracias a la subida del río Paraná y el tiempo que nos ayuda con un poquito con algunas lluvias, mantenemos una guardia permanente para ver que, en caso de detectarse algún principio de incendio en los vuelos de patrullaje que se realizan al mediodía, automáticamente, solicitar el helicóptero y abordar la isla”, explicó ael responsable de Operaciones de la Brigada de Respuesta Ambiental, Gustavo Gerfo.En ese sentido, Gerfo reiteró que se opera desde Alvear “por una cuestión de distancias y para optimizar recursos a través de medios aéreos; y de acuerdo a los eventos movilizamos tres o cinco combatientes que estén más cercanos”.En la oportunidad, el coordinador de la Base Alvear recalcó que en la actualidad no hay incendios activos en la zona de islas del Delta del río Paraná. “Solo ayer se detectó un incendio a 15 kilómetros al Este de Puerto Gaboto, pero se trata de un evento que no tendrá mayor continuidad ni creará mayores dimensiones en propagación porque tiene dos cursos de agua muy próximos. De hecho, se vio que la vegetación está verde y no están previstos fuertes vientos, con lo cual, a través de un vuelo programado se evaluará la situación”, detalló.Y agregó: “Independientemente del monitoreo por medios aéreos con un avión vigía, se hace un seguimiento diario nocturno y satelital a través del que se detectan los puntos calientes para determinar el avance del incendio o si se auto-extingue”. “Es un monitoreo, un seguimiento, y si en el vuelo evaluamos que el principio de incendio puede tener una continuidad y puede descontrolarse, lo abordamos automáticamente”, aclaró.El Comando Unificado de Operaciones cuenta con un equipo de personas de diferentes organismos e instituciones de Entre Ríos y Santa Fe, así como de Nación, que se encargan de mitigar y controlar la actividad ígnea en la zona de islas del Delta. Entre ellas se encuentra personal de Defensa Civil de San Pedro, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, de la Fuerza Aérea Argentina y de la Brigada Forestal de la Policía de Entre Ríos, de la Brigada de Respuesta Ambiental y Defensa Civil de Entre Ríos.El brigadista confirmó que se mantiene una guardia de entre ocho y diez combatientes del Plan Manejo del Fuego de la secretaría de Ambiente. “Somos 18 combatientes forestales certificados por el sistema nacional del Plan Manejo del Fuego y otros por parte de Parques Nacionales y nos turnamos por semana con la brigada que conformó Protección Civil de Santa Fe en este mismo comando; otra guardia hace la cobertura en territorio provincial en apoyo y soporte cuando son convocados por Bomberos Voluntarios o Defensa Civil”, especificó.“La ley que regula el uso del fuego en las zonas rurales o forestales, durante este tiempo, prohíbe las quemas; pero cuando uno hace una reducción de residuos por medio del fuego, deben tomarse todas las medidas necesarias con respecto a que sea poca cantidad, que sea una zona segura y que no haya combustible; y ante cualquier situación, comunicarse al 100 o 101 que son los números de emergencia”, recomendó Gerfo. “El mejor incendio para que no llegue a estar fuera de control es prevenirlo evitando que se inicie, y en caso que se inicie, para el bombero es más viable un ataque inicial rápido”, indicó al respecto.