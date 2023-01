Una familia de Federación viajó en un Renault 12 hasta Mendoza

Sobre el viaje

El 12 de enero, una familia de 4, se lanzó a la travesía de viajar a Mendoza en su Renault 12. Con el vehículo, modelo 72, Leo y Julieta, también hicieron una parada en Villa Carlos Paz.Tras haber cumplido con la aventura, la pareja comentó acomo surgió el recorrido.“El viaje surgió a partir de los 15 de una sobrina. Estábamos invitados y queríamos estar presente”, dijo Julieta y agregó que “fue un paseo muy tranquilo, porque viajamos a 80, pero lo disfrutamos mucho”.Por su parte, Leo, comentó que hace tres años adquirieron el R12 y que además de ser el vehículo de la familia, es su herramienta de trabajo, ya que se dedican al rubro de la carpintería, y utilizan el auto para transportar maderas o muebles. Y agregó que “se lo compre a una maestra que estaba jubilada, pero tenía muchas cosas de chapa y mecánica que había que realizarle”.“Antes de viajar, le hicimos unos arreglos mecánicos y nos fuimos. Paramos dos días en Carlos Paz, porque hacía mucho que no íbamos y aprovechamos a descansar y disfrutar del lago”, dijo Leo.Además, a la pareja indicó que el R12 se comportó excelente por las altas cumbres y “no tuvo ningún problema en subir y bajar las montañas. No nos podemos quejar del auto”, dijeron.Julieta y Leo, también viajaron con sus dos pequeños hijos que “durmieron todo el camino”, reveló su mamá. En este sentido, la pareja manifestó que salieron “un jueves a las 23:30 y llegamos el viernes a las 2 am a Villa Carlos Paz”. Luego de un tiempo de descanso, en la villa, retomaron ruta a su destino final, “salimos el sábado y llegamos el domingo a las 8 am a Mendoza”.“Cuando parábamos a cargar combustible, nos preguntaban de donde veníamos y cuando le comentábamos se quedaban sorprendidos”, señaló Julieta.Por su parte, Leo, dijo que una de las cosas que también lo había impulsado a viajar, era que “vimos en un grupo de Facebook, que una pareja viajo en un R12 como el nuestro a Bariloche, eso nos motivó, tampoco teníamos mucha alternativa porque el micro nos salía un poco caro”, y agregó que “pensamos volver de nuevo a Mendoza, perqué nos quedaron muchos lugares pendientes por conocer”.