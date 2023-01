Sequía en Entre Ríos: estiman la situación no se revertirá “en el corto plazo”

El Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) reportó la condición del cultivo de arroz y de soja en la provincia en el marco de la extraordinaria sequía provocada por el fenómeno de La Niña y que puso en crisis a numerosos productores entrerrianos.Al respecto, la ingeniera, Evangelina Spengler, informó a Elonce que “se atraviesa un período de sequía y los pulsos de agua que se dieron no fueron los suficientes para que el cultivo llegue a desarrollarse y poder tener una cobertura para lograr un buen rendimiento”. Además, agregó que “estamos con un 70 por ciento con la soja de segunda con una condición. Y detalló que debido a este complejo panorama se sembró un 20 por ciento menos de área sembrada”.En los últimos quince días, se produjo un descenso de la condición muy buena - buena de 49 a 32 puntos porcentuales y un incremento del porcentaje de regular - mala de 51 % a 68%, indica el reporte semanal. Se acentúan síntomas de estrés hídrico y térmico y muerte de plantaAl consultarle por las lluvias recientes, la ingeniera explicó que las precipitaciones fueron “muy dispersas en la provincia y es muy difícil pensar que se revertirá la condición de sequía”.En este marco, Spengler dio cuenta que la situación es muy crítica para la siembra de soja de primera, ya que este cultivo tiene muy poco margen de recuperación debido al estrado fenológico que tiene. En tanto, la soja de segunda todavía tiene un poco de margen para recuperarse”.Asimismo, dijo que esta situación es muy compleja en toda la provincia y no se revertirá en el corto plazo y anticipó que “para mejorar este panorama las lluvias se tienen que dar con una regularidad normal y no es el panorama en el corto plazo”.En tanto, para la campaña 2022/23 el SIBER estima un área arrocera de 52.000 hectáreas aproximadamente, con una condición del cultivo a nivel provincial "muy buena" en un 14%, "buena" 64%, "regular" 20% y "mala" 2%."La falta de agua no sólo compromete el desarrollo del cultivo, sino que también hay menor aprovechamiento de fertilizantes y dificulta el control de malezas", indicó el SIBER.La sequía provoca tres situaciones diversas en el cultivo de arroz en la provincia: hay lotes abandonados por completo; lotes relegados, que se mantienen con baños priorizando el área que se encuentra en floración; y por último lotes sin restricciones en el nivel de agua."Si bien el panorama es crítico y que no discrimina el tipo de riego utilizado, se espera una mejoría con el reingreso de las precipitaciones", concluye el informe.