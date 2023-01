Reina del Carnaval interpreta la canción de su comparsa en lengua de señas

Una reina del Carnaval del País interpreta la canción de su comparsa en lengua de señas. Lo hace mientras baila a lo largo de los 500 metros que posee la pasarela del corsódromo de Gualeguaychú. Se trata de Laura Garra, la soberana de Papelitos, quien explicó acómo surgió la iniciativa y las repercusiones que recibe.“Cuando acepté el rol de representar a mi comparsa me propuse como objetivo, además de ser la soberana de Papelitos, el poder dejar un mensaje, abarcar otras cuestiones, y dejar de lado el estereotipo de belleza que se esperaba para una reina”, aseguró la bailarina de 32 años, que además es docente de Educación Especial.Durante su formación profesional, Garra aprendió lengua de señas y tuvo la oportunidad de trabajar con personas no oyentes. “Una me dijo que no iba al Carnaval porque lo hizo una noche y no entendía lo que sucedía, por qué la gente saltaba o bailaba, ya que al no poder escuchar la canción no entendía lo que estaba viendo”, contó la reina de Papelitos en diálogo conY así surgió este video:Garra contó que varias personas no oyentes felicitaron y agradecieron la iniciativa. “Mi comparsa en 2020 había hecho un pedacito de la canción en lengua de señas y este año tuve la suerte, después de este video, de que la banda de Papelitos se sumara a la iniciativa y este sábado salieron conmigo haciendo lengua de señas”, contó la soberana.En ese sentido, comentó que el aprendizaje de la lengua de señas “es cuestión de práctica”. “La gramática es diferente a la nuestra porque las acciones se ponen siempre al final y en infinitivo; en un pedacito de la canción, a la frase `Que no se apague tu luz de carnaval´ la tuve que modificar en el orden de la gramática”, comentó al respecto.“En otra comparsa de esta edición del Carnaval del País desfila una persona no oyente”, acotó y rememoró que el año pasado, su hermana mayor, que posee una discapacidad intelectual y visual, también desfiló junto a ella en los 500 metros del corsódromo.“Siempre aspiré a representar a mi comparsa en cualquier lugar que me tocara, porque en estos 16 años desfilé en todos los puestos dentro de la comparsa y que me hayan convocado para reina por mi trayectoria y por lo que significa Juventud Unida para mí fue muy gratificante”, reveló Garra.En la oportunidad, invitó a todos a sumarse a las noches del Carnaval del País en Gualeguaychú durante febrero y el fin de semana largo de Carnaval (18/19 y 20 de febrero). “Las cinco comparsas en competición tienen un muy buen nivel y el espectáculo va creciendo”, aseguró; también ponderó la presencia de público proveniente de diferentes provincias argentinas e incluso de países vecinos.