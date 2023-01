Filman a madre que golpea al hijo y le tira un diente:"es de leche, va a crecer"

Agresión filmada

En los últimos días, la ciudad de La Plata fue protagonista de un aberrante caso de violencia infantil, cuando una madre de 17 años golpeó brutalmente a su bebé de 1 año y 9 meses, motivo por el cual fue denunciada ante las autoridades.Fue imputada por “lesiones”, la adolescente fue detenida y el menor fue trasladado a un hogar de menores. En las últimas horas, se difundieron las estremecedoras imágenes del violento episodio que generó la indignación del público.Fue la cuñada de la joven quien grabó con su celular el momento del ataque al nene dentro de una vivienda de Melchor Romero. En las imágenes se puede ver como la madre le propicia un puñetazo al pequeño para "calmarlo", con tanta fuerza que termina por romperle un diente. “Callate la boca”, repite a gritos, mientras no despega la atención de su plato de comida.Como es de esperar, la respuesta del nene fue aumentar la intensidad del llanto, lo que generó el incremento de la violencia ejercida por la madre. La cuñada grababa lo sucedido mientras le insistía a la víctima que se acerque a ella para que la madre no pueda pegarle más en la cara.Momentos después, la mujer capturó un segundo video en la cocina de la vivienda, cuando la adolescente sentó al nene en la mesada de la cocina y le limpió bruscamente la cara ensangrentada de su hijo. El pequeño, por su parte, continuaba llorando.Cuando la cuñada la recriminó por el trato que tenía con el bebé, la joven solo respondió “me saca”. Ante esto, la mujer que grababa la increpó: “Bueno no, me saca no, lo vas a terminar matando, así no lo podés callar, le bajaste el diente bol..., dos años tiene, amiga”.“Sí, le va a crecer, pero ¿y el trauma a la criatura?, pobrecito este nene”, le contestó la tía del nene, quien con las imágenes en mano realizó la denuncia. La mujer dijo que el pequeño sufría violencia desde los 7 meses. “Quería salvarlo antes de que le pase lo mismo que a Lucio”, confesó.El pequeño, identificado con las siglas I. N. G., fue separado de su mamá y puesto a resguardo en un hogar de abrigo. Guiliana, su tía, declaró que documentó la agresión para recaudar pruebas en contra de su cuñada: “Tomé la decisión de empezar a grabar para poder hacer justicia por él, para ver si puedo salvarlo antes de que pase un caso grave como lo de Lucio (Dupuy)”, dijo la joven.El caso salió a la luz el miércoles, cuando personal del Servicio de Niñez y Adolescencia local se dirigió hasta la comisaría 14° de Melchor Romero a raíz de un llamado de una oficial que pedía contención ante un supuesto caso de violencia familiar.Según explicó a este medio una fuente del organismo, en primera instancia una joven de 17 años denunció al padre de su bebé por habérselo llevado de su casa sin permiso. Las encargadas del organismo municipal, junto con los efectivos de la policía, fueron rápidamente a buscar al menor, suponiendo que era una problemática entre adultos por la tenencia del niño.Sin embargo, las autoridades se sorprendieron al ver que el pequeño tenía varias heridas en su cara que eran compatibles con signos de violencia. “Tenía golpes en zona bucal, los labios inflamados, dos hematomas pequeños en la mejilla izquierda y un rasguño en el brazo derecho”, describieron las fuentes.Cuando le preguntaron a la madre qué había sucedido, la joven identificada con las siglas A. G aseguró que el nene “se había caído del sillón jugando con un primito”.Ante esa explicación, la abuela paterna salió en defensa de su hijo y aseguró que la agresora en verdad era la propia joven. Incluso, presentó una serie de videos para acreditar que su exnuera ejercía violencia contra el bebé.Después de ser separado de su mamá, I. N. G. ingresó al Hospital San Roque de Gonnet donde le hicieron un control de rutina y constataron las lesiones. Horas más tarde, lo llevaron a la guardia odontológica del hospital Bollini de La Plata.“Tenía las encías sangrando y los dientes deformados producto de la agresión que había recibido”, describió una fuente médica.