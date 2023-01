Se vivió la Fiesta Provincial del Pan Casero en Sauce de Luna

ELONCE EN VIVO - Seguí la transmisión de Canal Once de Paraná

La última jornada de la Fiesta del Pan Casero 2023 se vivió en la localidad entrerriana de Sauce de Luna. En el marco de Nuestras Fiestas, Martín Lubezni, Damián Lemes, Mauri y Simón Merlo, Rubén Cuesta, María Luz Erazun, Michelle Mosna, Pasión Campera, Los Majestuosos del Chamamé, ballet oficial y Delegación de Sauce a Jesús María fueron los artistas que se subieron al escenario.Ernerto Britz junto a Lucas y Facundo forman parte del grupo “Monte virgen”. Es un grupo compuesto por dos pequeños de 12 y 11 años, además de recibir el apoyo de un hermano mayor. En ese sentido, el líder de la banda señaló que “le encanta hacer feliz a la gente y espera que disfruten” de su show. Otro de los integrantes, en cambio, manifestó que siente nervios a la hora de subirse al escenario.Por último, Facundo dijo que “es un sentimiento” y que lo hacen “de corazón” a este tipo de presentaciones musicales.sobre sus sensaciones: “Es un placer enorme compartir con todos ustedes, es un gusto haber llegado por primera vez a tierras entrerrianas y hacerlos disfrutar con nuestra linda música chamamecera”.Una vez que se marchó el sol y tomó protagonismo la luna, Palo Santo fue el encargado de subirse al escenario principal para dar lugar a uno de los primeros conciertos en la última jornada.Luis Pérez, quien participa hace ya cinco años de la Fiesta del Pan Casero, dijo que “es lindo” colaborar en el evento. Al mismo tiempo, resaltó que es un éxito la venta: “Anoche me fui a las cinco y pudimos vender todo”.Otra persona oriunda de Viale dijo que espera probar el pan casero lo más pronto posible. Además, a modo de broma, expresó que “él no lo hace porque tiene anillo”. Una señora que estaba detrás en la cola, en cambio, dijo que recién este domingo se pudo dar el gusto de probar la panificación, aunque no la torta asada.La Municipalidad de Paraná prepara una nueva edición con más escenarios y propuestas para todas las edades. Con entrada gratuita, se realizará el 4 y 5 de marzo, donde tendrá la actuación de la Mona Jiménez, entre otros artistas.En este marco, Agustín Clavenzani, subsecretario de turismo, dialogó con Elonce: “Estamos muy agradecidos con el municipio y el intendente porque brindó un espacio muy generoso para que Paraná pueda mostrar algo de su propuesta turística de verano”.Con respecto a la propuesta, dijo que “es una acción de marketing, de manera directa, que la estamos haciendo en distintas localidades. La intención, bajo una decisión política del ejecutivo municipal y las entidades que integran el ente de turismo, es dar a conocer las bondades de nuestro destino como, por ejemplo, el río, la naturaleza, entre otros”.En tanto, la responsable de promoción de la subsecretaría, Silvana Pagani, le mencionó a Elonce: “Hemos acompañado las instancias de Pre-Mate estando en Federal, Crespo, Concepción del Uruguay y Villaguay. Los próximos destinos serán Colón, Victoria, Concordia y Salto, entre otras localidades. La idea es mostrar lo que representa la fiesta del mate y que conozcan los atractivos que tiene Paraná”.Las cámaras desalió a mostrar cómo la gente que asistió al evento salió a realizar algunos pases de baile a escasos metros del escenario donde los músicos realizaban sus principales hits.