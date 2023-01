Se vive la Fiesta Provincial del Pan Casero en Sauce de Luna

ELONCE EN VIVO - Seguí la transmisión de Canal Once de Paraná

Testimonio de artistas

Video: Monte Virgen se presentó en la peña de la fiesta de Pan Casero

La palabra de los vendedores y el público

La última jornada de la Fiesta del Pan Casero 2023 se vive en la localidad entrerriana de Sauce de Luna. En el marco de Nuestras Fiestas, Martín Lubezni, Damián Lemes, Mauri y Simón Merlo, Rubén Cuesta, María Luz Erazun, Michelle Mosna, Pasión Campera, Los Majestuosos del Chamamé, ballet oficial y Delegación de Sauce a Jesús María serán los artistas que se subirán al escenario.Ernerto Britz junto a Lucas y Facundo forman parte del grupo “Monte virgen”. Es un grupo compuesto por dos pequeños de 12 y 11 años, además de recibir el apoyo de un hermano mayor. En ese sentido, el líder de la banda señaló que “le encanta hacer feliz a la gente y espera que disfruten” de su show. Otro de los integrantes, en cambio, manifestó que siente nervios a la hora de subirse al escenario.Por último, Facundo dijo que “es un sentimiento” y que lo hacen “de corazón” a este tipo de presentaciones musicales.sobre sus sensaciones: “Es un placer enorme compartir con todos ustedes, es un gusto haber llegado por primera vez a tierras entrerrianas y hacerlos disfrutar con nuestra linda música chamamecera”.Luis Pérez, quien participa hace ya cinco años de la Fiesta del Pan Casero, dijo que “es lindo” colaborar en el evento. Al mismo tiempo, resaltó que es un éxito la venta: “Anoche me fui a las cinco y pudimos vender todo”.Otra persona oriunda de Viale dijo que espera probar el pan casero lo más pronto posible. Además, a modo de broma, expresó que “él no lo hace porque tiene anillo”. Una señora que estaba detrás en la cola, en cambio, dijo que recién este domingo se pudo dar el gusto de probar la panificación, aunque no la torta asada.