Anuncian lluvias para 12 provincias: cómo estará el tiempo en Entre Ríos

Foto: Archivo

Se comunicó que 12 provincias del país pasarán por una ola de inestabilidad desde el inicio de la semana. Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el último reporte en el que brindó actualización.



Catamarca, Chaco, Corrientes, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tucumán tendrán las esperadas lluvias para este lunes. Se cree que no serían localmente fuertes.



Por otro lado, la provincia de Chubut contará con el fenómeno de vientos fuertes. El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. ¿Qué pasará con Entre Ríos? Por el momento, no se prevén lluvias en el comienzo de la semana. En Paraná, el lunes tendrá alguna nubosidad y la temperatura máxima no superará los 28°. En tanto, el martes se espera que la temperatura ascienda hasta los 32° al igual que el miércoles.



Ya el jueves la inestabilidad comenzará a ganar terreno y hay un 40 por ciento de probabilidades que llueva por la tarde y la temperatura mínima será de 19°, mientras que la máxima será de 32°. Por su parte, para el viernes no se pronostican lluvias.



En el caso de Concordia, el lunes las condiciones se mantendrán y la temperatura no superaría los 30 grados. Se espera que durante martes, miércoles los registros trepen hasta los 35°.



Para el jueves, hay un 40 por ciento de probabilidades de lluvias por la tarde y la temperatura mínima será de 19°, mientras que la máxima rondará los 32°. Por su parte, para el viernes no se pronostican lluvias.



Por otra parte, en el departamento Gualeguaychú habrá menos nubosidad y la temperatura rondará los 30°. En tanto el martes y miércoles, los registros oscilarán entre los 31° y 32°.



El jueves se podrían generar lluvias aisladas y la temperatura mínima será de 19°, mientras que la máxima será de 31° Por su parte, para el viernes no se pronostican lluvias y se prevé que el calor de un respiro y la máxima será de 27°.