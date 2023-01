Domingo con máximas de 32° en la región: el pronóstico para la semana

El pronóstico para la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un domingo con temperatura mínima de 21°C y la máxima de 32ºC en la región.El organismo indica, para la semana que inicia, la temperatura que no superará los 32° en el territorio entrerriano, tras un breve respiro que llegó luego de las lluvias del viernes.Para Paraná y alrededores, este domingo habrá una temperatura mínima de 19° y una máxima de 31°. El lunes habrá alguna nubosidad y la temperatura máxima no superará los 28°. En tanto, el martes se espera que la temperatura ascienda hasta los 32° al igual que el miércoles.Ya el jueves la inestabilidad comenzará a ganar terreno y hay un 40 por ciento de probabilidades que llueva por la tarde y la temperatura mínima será de 19°, mientras que la máxima será de 32°. Por su parte, para el viernes no se pronostican lluvias.En Gualeguaychú este domingo también permanecerá parcialmente nublado, con temperatura mínima de 19° y una máxima de 32°. El lunes habrá menos nubosidad y la temperatura rondará los 30°. En tanto el martes y miércoles, los registros oscilarán entre los 31° y 32°.El jueves se podrían generar lluvias aisladas y la temperatura mínima será de 19°, mientras que la máxima será de 31° Por su parte, para el viernes no se pronostican lluvias y se prevé que el calor de un respiro y la máxima será de 27°.Para Concordia este domingo se prevé cielo algo nublado con temperaturas que irán desde los 20 grados hasta los 31 grados. El lunes las condiciones se mantendrán y la temperatura no superaría los 30 grados. Se espera que durante martes, miércoles los registros trepen hasta los 35°.Para el jueves, hay un 40 por ciento de probabilidades de lluvias por la tarde y la temperatura mínima será de 19°, mientras que la máxima rondará los 32°. Por su parte, para el viernes no se pronostican lluvias.Se espera que para Victoria y alrededores, este domingo el cielo estará parcialmente nublado, con temperatura mínima de 19° y una máxima de 31°. El lunes habrá alguna nubosidad y la temperatura máxima no superará los 29°. En tanto, el martes se espera que la temperatura ascienda hasta los 32° al igual que el miércoles.Ya el jueves la inestabilidad comenzará a ganar terreno y hay un 40 por ciento de probabilidades que llueva por la tarde y la temperatura mínima será de 17°, mientras que la máxima será de 30°. Por su parte, para el viernes no se pronostican lluvias y las temperaturas variarían entre los 17° y 30°.