Recuerdan que en “Entre Ríos la graduación de alcoholemia tiene que ser cero”

Sociedad Este sábado habrá controles de alcoholemia en todo el país

“En el marco del operativo “alcoholemia federal” se está trabajando desde las 00 horas y se hace en conjunto con otras provincias. Hasta el momento se van realizando alrededor de 700 controles, los cuales dan un reflejo de que la gente va tomando conciencia dado que no se ha obtenido ningún resultado positivo”, comunicó ael subjefe del puesto caminero apostado en el ingreso al Túnel Subfluvial, por el lado de Paraná, Lisandro Moreira.Además, el subcomisario comentó sobre el valor de las multas que “eso varía de acuerdo a la graduación. En la provincia de Entre Ríos se está trabajando con el decreto 261 del año 2018, el cual indica que la graduación tiene que ser 0 y no como en otras provincias que está permitido el 0,5”.De acuerdo a la detección de personas alcoholizadas durante los últimos días en la zona del túnel subfluvial dijo: “En lo que va del año, se han obtenido resultados positivos, pero en el marco de este operativo puntual todavía no llevamos ninguno”.Por último, otorgó recomendaciones para tener en cuenta a la hora de viajar: “Se recomienda el uso de las luces durante las 24 horas del día, cinturones de seguridad, un descanso breve previo a salir y después, dependiendo de la duración del viaje, una detención por 15 minutos cada dos o tres horas”.