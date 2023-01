Con una bailanta, cerró la primera noche de la Fiesta del Pan Casero

Video: La paisanita y su conjunto, en Sauce de Luna

La Fiesta del Pan Casero comenzó este jueves en la localidad de Sauce de Luna y se realizará hasta el lunes. El evento se desarrolla con entrada libre el gratuita.transmite en vivo en el marco de “” que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Debido a las condiciones del tiempo, este viernes hubo algunos cambios en la programación estipulada. El evento debió trasladarse al gimnasio del polideportivo municipal porque la lluvia no permitía hacerlo al aire libre.“Tuvimos que suspender algunos espectáculos de hoy porque sigue lloviendo, pero nuestra idea es reprogramarlo para el lunes 30 de enero, esa es nuestra idea, pero hay que coordinar algunos detalles con el sonidista y los artistas”, comentó ael intendente Pablo Soreira.En ese sentido, comentó que “hicimos algunos cambios y a la gente le ofrecemos una bailanta. El público puede visitar los stands también”.El mandatario resaltó que “no hay más alojamientos disponibles en lo que respecta a casas, pero sí hay algunos lugares en el camping”.“Soy de Salta, pero vivo en Paraná hace muchos años, más de 30, toda una vida. Hermosa tierra, hermosa gente. Es la primera vez que vengo a la fiesta. Es hermosa, la atención, las personas, todo. La cultura entrerriana es bella, me cautiva completamente. No puedo dejar de disfrutar de los poetas, de las letras, de las canciones, de la juventud que te llena de vida”, dijo una mujer aOtra mujer, que actualmente vive en San Pedro, Buenos Aires, manifestó que “nací en Sauce de Luna, pero me fui hace unos 30 años. Es la primera vez que venimos a la fiesta, nos despertaba curiosidad. Si se da me voy a poner a bailar, pero por ahora miro”.“Soy de Paraná. Vinimos a pasar todo el fin de semana, venimos todos los años, mi señora es de Sauce. Nos encanta el folclore. Mi hijo es la segunda vez que viene”, aseguró otro hombre.Gloria Núnez, panadera y encargada de la elaboración de la torta asada, comentó aque “a diferencia del pan, la hacemos con harina, grasa y salmuera. Las hacemos por medida, todas parejitas. Que sean a la parrilla hace que tengan otro sabor. Entre 40 minutos y una hora lleva de elaboración”.“Se está vendiendo mucho. Se largó un chaparrón y no podíamos asar, pero la gente se había amontonado para comprar”, dijo.Remarcó que la fiesta y el pan casero “para mí significa mucho porque desde que soy chica hice, después hice para vender y para ayudar a mis hijos para que estudien. Esta fiesta es una alegría para nosotros”.“Acá se hace mucha torta asada y pan casero, comemos en el desayuno a la mañana, a la tarde con el mate o para picada”, dijo.Laura, la encargada de hacer el pan casero de 140 kilos, contó que “lo elaboramos con cuatro bolsas de harina de 25 kg, lleva 35 litros de agua, siete kilos y medio de grasa, levadura y sal. El secreto está en las manos”.“Este gran pan casero, que haré con mis dos hijas, se hará este sábado. En total son como siete horas de trabajo y se repartirá luego al público”, agregó.: Toco Giménez, Bernardita Gutiérrez, Los Piovano, Monchito Merlo, Robertito Luna, Juan Manuel Bilat, Los Reales del Chamamé, Marianela Obispo, el ballet oficial y Los del Gualeyan.: Martín Lubezni, Damián Lemes, Mauri y Simón Merlo, Los Chamarriteros , María Luz Erazun, Michelle Mosna, Pasión Campera, Los Majestuosos del Chamamé, ballet oficial y Delegación de Sauce a Jesús María.