Joven paranaense pide ayuda económica para volver a caminar: “Es mi sueño”

Selena Pesoa tiene 14 años y nació con mielomeningocele, es decir, con espina bífida, que es una afección que afecta la columna vertebral y suele ser evidente en el nacimiento.Cuando se habla de espina bífida, la mayoría de las veces se habla de mielomeningocele. Esta condición, provoca discapacidades que pueden ser de moderadas a graves, como problemas que afectan la forma en que se va al baño, pérdida de sensibilidad en las piernas o los pies, o no poder mover las piernas.Luego de diferentes operaciones, Selena fue perdiendo sensibilidad en las piernas, y actualmente hace cuatro años que no puede caminar. Para poder hacerlo, necesita un serie de instrumentos ortopédicos que su familia no puede costear y es por eso, que están haciendo un pedido de solidaridad para poder reunir el dinero necesario, ya que necesitan juntar dos millones de pesos.Al respecto, Dilma Sanchez, mamá de la joven, se expresó a: “Esta enfermedad a Selena le afecto los esfínteres y el control de movimiento de las piernas”, y agregó que “tuvo varias intervenciones quirúrgicas, porque tuvo un fallo renal y para llegar a su trasplante de riñón, se tuvo que hacer una operación de vejiga, la cual salió mal y se complicó mucho".“Cuando ella se puso la fístula, andaba con bastones canadienses y estaba muy asustada porque le dolía el brazo y empezó de a poco a dejar la caminata, y luego de la operación de la panza que salieron mal, perdió mucha tonicidad muscular, entonces eso lo que le impide ahora caminar y tiene que pasar mucho tiempo acostada”, explicó la madre de la joven.Debido a esto, para que Selena pueda volver a caminar, necesitan un “bipedestador que está casi dos millones de pesos y sostén de rodillas”. La familia estaba vendiendo helados y buscando la manera de poder juntar el dinero para poder comprar los instrumentos, pero las "ventas son inestables".La joven, ante la situación que estaba atravesando y su gran deseo de querer volver a caminar, “se le ocurrió hacer una cuenta de Instagram para difundir su caso y solicitar la colaboración de la gente para comprar los instrumentos”, dijo su mamá.Por su parte, Selena manifestó: “Es mi sueño vuelva a caminar, porque llevo cuatro años sin poder hacerlo”, y agregó “a mí se me ocurrió lo de Instagram, porque los jóvenes somos más de las redes sociales”.“En mi cuenta de Instagram, que se llama ayudemos_a_selena, está el número de teléfono de mi mamá y el CBU para los que quieran ayudar”.Respecto a los días de la adolescente, expresó: “todos los días se tratan de un tratamiento, pastillas y dormir. Esta rutina la llevo hace varios años y aunque para mi es algo normal, sé que no lo es. Es feo pasar por esta situación y no se la deseo a nadie”, dijo Selena.Actualmente, la joven “esta hemodializando, y toma 500 cc de líquido, sumado a las altas temperaturas, requiere que este todo el día adentro y con el aire acondicionado”, declaró su mamá.En este sentido, Selena agradeció a todos los que comparten su publicación de Instagram y aseguró que “con el pasar la semana ya empezaron a ver colaboraciones y donaciones en el cbu y se empezó a difundir por otros medios, les agradezco a toda la gente que esta ayudado porque yo lo que quiero es caminar”.Para todos aquellos que quieran colaborar, lo pueden hacer al siguiente CBU: 3860062103000013703148, ALIAS: MICRO.ARMADA.PARRA