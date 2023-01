Shigella y Salmonella: Recomendaciones para prevenir intoxicaciones

Sociedad Hay otras dos personas internadas por comer achuras en mal estado

El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el municipio de Berazategui investigan una posible intoxicación alimentaria en ese distrito bonaerense a partir de cuatro casos notificados a la cartera sanitaria, de los cuales dos fallecieron. En este momento, se aguardan resultados de diagnóstico etiológico que permitirán definir el o los agentes involucrados.En este sentido, las autoridades instaron a fortalecer la vigilancia epidemiológica y a notificar en forma inmediata al ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires toda consulta de personas, de cualquier edad, con antecedente de diarrea, vómitos o sintomatología compatible con intoxicación alimentaria.Para la identificación del agente etiológico, las muestras de los pacientes fueron derivadas al Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS Malbrán y las muestras de alimento se encuentran en el Instituto Nacional de Alimentos. Hasta el momento, en el caso del primer fallecido se confirmó la presencia de Salmonella typhimurium y. en el segundo, de Shigella y Salmonella.- Utilizar agua segura. Si no es agua de red: agregar dos gotas de lavandina por litro de agua o hervirla de 2 a 3 minutos o utilizar pastillas potabilizadoras.- Lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño, después de cambiar pañales y antes de amamantar. También antes y después de preparar alimentos (en especial después de tocar carne cruda) y consumirlos.- Mantener la higiene en la preparación de alimentos.- Utilizar alimentos frescos, limpios, bien cocinados y recientemente preparados.- Lavado de vegetales: lavar y desinfectar cuidadosamente con agua segura frutas y verduras sobre todo si se consumen crudas y en lo posible, pelarlas.- Cocinar bien los alimentos: los huevos hasta que tengan consistencia dura. Si los huevos tienen olor o sabor extraño, no consumirlos.- Las carnes deben estar bien cocidas por dentro y por fuera, hasta que pierdan totalmente el color rosado, teniendo especial cuidado con la carne picada, hamburguesas, albóndigas, empanadas, pastel de carne, achuras, etc. Cocción correcta: cocinar completamente hasta que no queden partes rosadas en su interior y sus jugos sean claros (mínimo 71°C en el centro de la pieza).- No consumir carne si tiene mal olor al momento de prepararla o si perdió la cadena de frío. Las carnes no deben descongelarse más de una vez en caso de haber sido frizadas.- No usar el mismo cuchillo, tabla o mesada donde se apoyó carne cruda para cortar otros alimentos, sin antes lavarlos con agua y detergente.- Evitar la contaminación cruzada: en las áreas de preparación de alimentos limpiar y desinfectar las superficies, las tablas de cortar y los utensilios después de que hayan tomado contacto con carne cruda y/o sus jugos.- Separar las carnes crudas y/o sus jugos de los alimentos listos para consumir, principalmente durante la compra, el almacenamiento y la preparación de los mismos.- Consumir leche, derivados lácteos y jugos que estén pasteurizados.- Conservar alimentos frescos y cocidos en la heladera.- Evitar la ingesta de medicamentos sin indicación médica e infusiones caseras.