Triquinosis: puede estar en carnes que provengan de circuitos paralelos de venta

Sociedad Hay otras dos personas internadas por comer achuras en mal estado

El director del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), Pablo Basso, detalló a Elonce que ante los casos de triquinosis que se han dado en la provincia de Santa Fe es necesario “extremar los cuidados a la hora de manipular alimentos".Cabe destacar que la triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma.”. Y señaló que muchas veces está en los alimentos que no están cocidos, sino que utiliza un proceso de secado. “Lo importante es no consumir alimentos que no se sepan de donde se consiguen”, indicó Basso.Asimismo, aclaró que en la provincia no se registraron casos de triquinosis y que “permanentemente se realizan controles para evitar propagación de estas bacterias”.En esta misma línea, el profesional hizo referencia a los casos de shigella y salmonella, que según estudios causó la muerte de dos hombres. “La primera es una bacteria que habitualmente no está alojada en animales de granja, si no que comúnmente está en las personas y a la transmisión es a través de los humanos, También esta bacteria puede estar en el agua”. Y aclaró que “no hay relación directa entre la shigella y la carne, por ejemplo, de cerdo, y recomendó la cocción completa de los alimentos.”En relación a la salmonella es necesario aclarar que se trata de una bacteria que está estrechamente ligada con la ingesta de ciertos alimentos sin adecuada preparación. Este patógeno tiene la particularidad de alojarse en el intestino de los animales y humanos contaminados y se transmite mediante sus excretas o heces. En la faena y procesamiento (en caso de pollos o vacas), estos pueden contaminarse y llegar al comensal, que desarrolla la patología. “Es necesario cocinar bien los alimentos y ante cualquier olor feo o apariencia extraña eliminarlos: “Estas bacterias no se pueden reconocer a simple vista, solo se confirma por pruebas de laboratorio”, cerró.