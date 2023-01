Instalarán radares y reductores de velocidad en el cruce de la rutas 127 y 32

Policiales Mujer de Paraná falleció tras el tremendo choque ocurrido en Ruta 32 y 127

En el transcurso de esta semana, tres personas perdieron la vida tras accidentes ocurridos en la ruta nacional 127 en la provincia de Entre Ríos y también se produjeron otros hechos fatales en caminos entrerrianos.En este sentido, desde la Policía de Entre Ríos indicaron que las mayores causas de siniestros en rutas entrerrianas se deben a “excesos de velocidad, adelantamientos en doble línea amarilla y no respetar las señales de tránsito” y insistieron en respetar las señales y los límites de velocidad.El comisario inspector a cargo de Operaciones Viales de la Policía de Entre Ríos, Luis Báez, explicó que las mayores causas de siniestros en rutas entrerrianas se deben a “excesos de velocidad, adelantamientos en doble línea amarilla y no respetar las señales de tránsito”.”, precisó.En esa línea, el coordinador del Observatorio Provincial de Seguridad Vial, Pablo Peil, sostuvo que “, seguimos insistiendo en la responsabilidad y la predisposición de cada entrerriano para mejorar en nuestro territorio”.Frente a ello, desde ambos organismos, dependientes del Ministerio de Gobierno y Justicia, destacaron la importancia de respetar la velocidad máxima en rutas y cumplir con las normas de seguridad.Báez también recordó los controles que se realizan en rutas entrerrianas en el marco de la temporada estival: “Estamos en pleno desarrollo del operativo de verano, que se lleva adelante de manera integral con otras Instituciones y significa un refuerzo a los operativos de rutina que se realizan todo el año. Tenemos 20 puestos camineros a los que se suman los operativos de control de alcoholemia, cinemómetros y radares fijos de control de velocidad”, puntualizó.Asimismo, informó que se está avanzando en la instalación de más radares en los cruces. “Si bien las rutas entrerrianas están señalizadas correctamente con el radar se busca corregir y detectar a quienes exceden las velocidades permitidas, ya que es la mayor causa de siniestro en Entre Ríos”. Precisamente y en relación alPor último, Peil recordó que “es importante controlar el estado del vehículo antes de salir a la ruta y usar siempre el cinturón de seguridad o casco, en el caso de motocicletas. Los niños deben viajar siempre en el asiento trasero, sujeto a su silla correspondiente (SRI) y el conductor no puede ingerir alcohol. En Entre Ríos rige desde 2016 la Ley N° 10.460 de Alcohol Cero, la cual prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con tasa de alcoholemia superior a cero”.