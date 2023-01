Prohibieron un queso rallado, un aceite de girasol, un vinagre y un snack

Sociedad Prohibieron la venta de una marca de queso cremoso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de cuatro productos: un aceite de girasol, un vinagre artesano, un queso rallado vegetal y un snack de semillas activadas.Uno de esos productos es el. La investigación comenzó "a partir de un reclamo de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos", dado que presentaba "características organolépticas alteradas".En ese contexto, el Departamento de Higiene de los Alimentos de Mendoza confirmó que tanto el número de RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios), como el RNE (Registro Nacional de Establecimientos) y la marca eran "inexistentes".Por lo tanto, se revolvió que "al tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado ni comercializado en ninguna parte del país".Respecto de losLos análisis arrojaron resultados "No conforme", dado que "los rótulos no declaran registros, nombre ni domicilio de la razón social"."En consecuencia la ASSAL emitió el Alerta Alimentaria N° 12/2022, categorizada como clase II, dirigida a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales del país y a la población en general, y prohibió la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio de la República Argentina y, en su caso, el decomiso, desnaturalización y destino final de los citados productos", detalla la disposición.