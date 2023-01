Un puma apareció en una localidad cordobesa y alteró la tranquilidad

“Es hora de reflexionar”



La tranquilidad de San Marcos Sierras se vio alterada por la aparición de un puma que finalmente fue capturado. Turistas y vecinos del lugar lograron captar al animal que al parecer estaba en cautiverio, por su comportamiento con la gente.San Marcos Sierras está ubicada a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba en el departamento Cruz del Eje. Se destaca por la tranquilidad y por la pureza de su ambiente, lo que la convierte en punto turístico de referencia para quienes escapan del ruido.El director de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo, contó que fue divisado por primera vez el lunes.Aunque durante su presencia el animal no atacó a ninguna persona, mató a un perro. Rinaudo detalló que normalmente las autoridades no suelen capturar a estos felinos cuando aparecen en las localidades serranas. Por protocolo, tratan de facilitar su regreso al monte.Sin embargo, este ejemplar mostraba signos de ser criado en cautivero. “Estos animales tienden a escapar cuando escuchan un ruido fuerte o ven gente”, contó el funcionario. Y amplió: “Probamos hasta prenderle sirenas pero no se movió, estaba muy acostumbrado a las personas y quería acercarse”.Del operativo participaron efectivos de Policía Ambiental, Bomberos Voluntarios y rescatistas de la reserva Tatu Carreta. El puma fue reducida gracias a un dardo adormecedor.Posteriormente lo trasladaron al Tatu Carreta en donde permanece en cuarentena sanitaria. Terminado este período se evaluará su situación, pero lo más probable es que quede en un centro de rescate. La mascotización de estos animales hace que pierdan sus instintos e imposibilita su reinserción.El ejemplar es un macho grande de entre dos y tres años. Pesa cerca de 40 kilos y se encuentra en buen estado de salud.En caso de divisar a un puma, los especialistas sugieren:- Mantener la distancia y resguardarse.- Evitar corridas, gritos o ruidos fuertes para que no se sienta amenazado.- No intentar capturalo ni acorralarlo.- No alimentarlo.- En lo posible mantener iluminación nocturna fuera de la vivienda y zona de corrales.- Encerrar la hacienda en corrales cercanos a las casas durante la noche.- Eliminar restos de animales muertos de la zona.- Dar aviso a la autoridad competente de acciones de caza furtiva.La protectora de animales, Alejandra Juárez, del Proyecto Carayá, hizo una reflexión en su Facebook personal en la que pone en foco la importancia de no tener estos animales en casa.A continuación, parte de su escrito en el que destaca la tarea para atrapar al animal por parte de la Policía Ambiental, personal capacitado de la Reserva Tatu Carreta y bomberos voluntarios.Y explica: