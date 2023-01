Dramático relato de la mujer que perdió un brazo al ser atacada por un pitbull

Desde hace 11 días, Elizabeth lucha por recuperarse. La rescatista perdió su brazo derecho tras ser atacada por un perro cruza pitbull en su casa de Alta Gracia, Córdoba. El izquierdo también sufrió importantes heridas.La mujer sigue internada en la Clínica Chutro. Uno de sus médicos, el Justo López, indicó que está mejorando y ya pudo ser trasladada a piso. Por su parte, uno de los cirujanos que la operó resaltó que “está evolucionando de manera sorprendente”.Dijo que no tiene signos de infección y está estable por lo que no hay riesgo de que sea necesaria una amputación. Recibe de manera diaria curaciones y está tomando antibióticos.La rescatista dio detalles sobre el horrible momento que le tocó vivir. Lejos de culpar al animal, aseguró que solo reaccionó. “Era de pelearse con los otros, pero él no la empezaba, solo se defendía”, indicó.Cabe recordar que, según informó la Fundación ADMA, Elizabeth tenía más de 15 perros y entre 15 y 20 gatos. La víctima dijo que el ataque ocurrió cuando uno de ellos se peleó con el de raza pitbull.

“Lo jorobó a través de una reja y él reaccionó. Lo agarró del cuello para matarlo, yo metí la mano para separarlos”, narró. Y enfatizó la furia del animal al afirmar que “estaba ciego, sordo y mudo”.Lastimada, Elizabeth pidió ayuda a uno de sus vecinos a través de una tapia y le gritó que llamara a una ambulancia y a Guardia Civil. Aunque ya está estable, adelantó que no planea volver a su casa. “Tuve muchos problemas ahí”, dijo.Además indicó que muchos de los perros que tenía, la gente se los dejaba tirado y ella los recuperaba.