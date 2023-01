Oportunidad laboral: suman a jóvenes para trabajar en el Palacio San José

En el marco del Programa “Pract1ca”, la primera actividad temporal inclusiva de capacitación laboral, el Museo del Palacio San José “Justo José de Urquiza” incorpora a jóvenes entre 18 y 24 años para desempeñarse en diversas áreas.Al respecto, la directora del Palacio San José, Guillermina Bevaqua, mencionó a Elonce que el programa es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Gestión y Empleo Público y el Ministerio de Cultura de la Nación y Generar oportunidades de capacitación y de acceso a un primer empleo en condiciones formales a jóvenes y resolver demandas estacionales en la implementación de políticas culturales.“Buscamos a jóvenes, entre 18 y 24 años, se puedan inscribir y puedan tener su primer trabajo en una institución formal”, expresó al asegurar que entre los requisitos solicitados los jóvenes “deben tener el secundario completo y no pueden tener un trabajo formal al mismo tiempo”.“Es un trabajo con los derechos laborales garantizados, y que quienes sean estudiantes avanzados en carreras como turismo, museología y afines puedan desarrollarse”, sumó al tiempo que detalló que “el programa cuenta con una instancia de formación y luego se empieza a trabajar”.Los seleccionados/as deberán trabajar 35 hs semanales, incluyendo fines de semana y feriados (se trata de instituciones culturales abiertas al público, cuya mayor afluencia de público se da en esos días).Las personas participantes serán contratadas dentro de las disposiciones del artículo 9º de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. De esa manera se les garantiza el derecho a percibir aportes, contribuciones previsionales y sueldo anual complementario. La contratación será por un plazo determinado que no deberá superar los 12 meses y no será renovable.Según las características de las necesidades a cubrir y los postulantes, se establecerá en cada convocatoria su equiparación en cuanto al nivel o categoría de acuerdo con las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.La persona participante realizará el trabajo específico temporario o estacional en los espacios físicos y la modalidad que el organismo requiera. La modalidad de trabajo puede ser remota, presencial o semipresencial.Finalmente detalló que las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de febrero y pueden anotarse en https://practicalaboral.jefatura.gob.ar/postulante/create