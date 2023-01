Mascotas y vacaciones: que cuidados se deben tener en la playa

Llegaron las ansiadas vacaciones de verano y con ellas las visitas a uno de los destinos más elegidos por los argentinos, las playas. Este tiempo de relajación y disfrute, muchas veces organizado en familia, suele estar acompañado por un miembro muy especial, como lo son las mascotas. Es por esto, que es vital, tener en cuenta ciertas especificaciones antes de avanzar hacia la aventura, para que los animales de compañía también puedan disfrutar adecuadamente, recibiendo la atención y bienestar que merecen.Para las mascotas también es importante refrescarse de las altas temperaturas, y si es en la playa mucho mejor, siendo este un lugar perfecto para jugar, escarbar, nadar y poner a prueba todas sus habilidades. Sin embargo, es importante cuidar su salud digestiva, dermatología y también su estado de ánimo, ya que están expuestos a distintos organismos que los pueden afectar física y mentalmente.Desde una empresa de alimentos para mascotas, expresaron que "la playa es un lugar que si bien fomenta la diversión, también puede perjudicar a los animales, tanto el agua como la arena, tienen toxinas, bacterias y grandes cantidades de sal que pueden intoxicar a las mascotas y provocar en ellas inquietud, nerviosismo, deshidratación, vómitos y decaimiento en general”. Y emitieron algunas recomendaciones.- En la playa debe permanecer bajo la sombra, sobre todo en los horarios donde el sol esté más intenso o con temperaturas más elevadas.- Utilizar alguna manta o colchoneta para que no se acueste sobre la arena.- Evitar que camine por mucho tiempo sobre la arena caliente, ya que podría quemarse sus almohadillas plantares.- Mantener siempre agua fresca a su disposición.- Ya sean de pieles blancas u oscuras, es recomendable el uso de protector solar apto para animales.- Controlar que no tome agua de mar ni consuma arena, ya que puede conllevar a trastornos digestivos.- Una vez terminado el día de playa, bañar o enjuagar con abundante agua, para retirar el exceso de arena y sal.Vacacionar con los animales de compañía ya es algo cotidiano en los hogares argentinos, hoy, podemos ver en la zona sur de Mar del Plata, una playa canina diseñada para ir en compañía de los perros. Esto es una muestra de lo importante que es para la sociedad compartir con sus mascotas y a su vez promover acciones que los ayuden a divertirse en conjunto."Las mascotas sin duda son una parte fundamental de las familias, por eso preservar su salud y bienestar ejecutando los cuidados necesarios y promoviendo una tenencia responsable, es vital para poder disfrutar con ellos de una vida más alegre, feliz y por supuesto divertida. La playa es el lugar perfecto para relajarse y desarrollar nuevas habilidades en tus mascotas, así que si estás pensando en vacacionar en el mar, no dudes en ir acompañado de tu mejor amigo siempre y cuando esté correctamente identificado con su chapa y tenga correa", concluyeron desde Vitalcan.