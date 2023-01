Reclaman por la falta de control ante la presencia de perros en las playas

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Rodolfo Velázquez, un vecino de la ciudad de Gualeguaychú, advirtió que el fin de semana fue a la playa y observó muchos perros sueltos y a una joven que llevaba un pitbull “que todo el tiempo cinchaba por escapar de su propietaria a la cual prácticamente arrastraba”.



“Se lo comuniqué a un Guardavidas pero, la respuesta a mi requerimiento fue muy liviana: Mientras no se meta en el agua, cualquiera puede traer a su mascota ...Y no puede ser que uno vaya a distenderse y tenga que estar a la defensiva”, reflexionó Velázquez en diálogo con Radio Máxima.



En este sentido, el ciudadano señaló que nadie se hacer cargo de esta situación. “No es lo mismo andar con un caniche que con un pitbull, sin ánimos de estigmatizar la raza, a mí me tensionó mucho porque había otros perros y además niños. Uno tiene que ser responsable de la tenencia de sus animales”.



Así mismo, remarcó la necesidad de que haya lugares exclusivos para animales, “creo que este tema se toma con mucha liviandad. De hecho, en un momento asistí al Área de Veterinaria, porque me había mordido un perro cuando iba a en moto, y no supieron darme una respuesta”.