Refaccionan la "Granja La Esmeralda" y será un espacio sustentable y educativo

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia pondrá en valor el complejo “Granja La Esmeralda”, un hito urbano para la ciudad de Santa Fe, y referente ambiental, científico y tecnológico de nivel nacional e internacional. Realizado el proyecto bajo criterios de sustentabilidad, las obras contarán con un presupuesto oficial de $303.103.480,75, y un plazo de ejecución de 180 días.En este marco, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, destacó: "había una demanda histórica para ponerlo en condiciones. Hoy, ya se está desarrollando una obra de protección perimetral de todo lo que es la Granja".También agregó: "La Granja La Esmeralda es un lugar donde se reciben distintas especies como consecuencia de caza ilegal o el maltrato, o por acciones naturales como los incendios o inundaciones. Es el único lugar de conservación, preservación y protección de la fauna silvestre que hay en la provincia de Santa Fe y uno de los pocos del país. Por eso la intervención es integral, con una mirada ambiental, y con una finalidad educativa para que puedan realizarse charlas por personal capacitado que enseñen los valores de la conservación".La Granja La Esmeralda es un Centro de Rescate, Protección y Conservación de la Fauna Silvestre de la Provincia de Santa Fe, y referente a nivel nacional como Centro de Fauna que recepciona animales silvestres provenientes de decomisos (tráfico ilegal), acciones antrópicas (accidentes de caza, pesca, etc.), mascotización de especies silvestres y acciones naturales (incendios, inundaciones, tormentas, etc.) para su rehabilitación y posterior liberación en los casos que puedan ser reinsertadas, o quedando como parte del plantel de preservación e investigación en el centro. Esta tarea convierte a la Esmeralda en el único espacio provincial destinado a esta actividad conservacionista y uno de los pocos a nivel nacional que contiene este tipo de trabajos.La secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia, se refirió al proyecto y comentó que “ya se han iniciado acciones tendientes a la mejora de las condiciones de vigilancia y seguridad general de la Granja, las cuales se concretarán con la ejecución de la Obra de Construcción del Cerramiento Perimetral del Predio que ya se ha licitado y se encuentra en trámite de adjudicación. Prevé la ejecución de nuevos tramos de cerramiento, principalmente en los perímetros norte y sur, con sistemas constructivos de elementos prefabricados de hormigón armado y con tramos de cerramientos de tejido metálico”.“Este proyecto contempla la rehabilitación de la sede administración, la cual tiene un gran valor en la memoria colectiva de la comunidad, y la construcción de un centro de capacitación –agregó la funcionaria. Además, se ha previsto también la rehabilitación de diversas instalaciones y áreas destinadas a la flora y fauna en sectores adyacentes al área de intervención de la presente obra, incluyéndose la remodelación del bioma especifico de pastizales, la construcción de nuevos comederos y corrales para áreas de manejo, la ejecución de nuevas jaulas para el área de cuarentena en el sector de Veterinaria, y la puesta en valor de las jaulas de primates”, explicó.Cabe destacar que las nuevas construcciones de edificios y readecuaciones de preexistencias se han proyectado bajo requerimientos de eficiencia energética y sustentabilidad ambiental, mediante:-Las envolventes (con paneles termoaislados PIR en paredes y cubiertas; ladrillos macizos tipo retak en áreas de apoyo, carpinterías con ruptura de puente térmico; doble vidriado hermético con control solar, baja emisividad y adecuada transmisión de luz).-Consumo eficiente en las instalaciones especiales a instalar.-Doble sistema de provisión de agua, independizando el agua potable proveniente de la red para uso de consumo; respecto del agua para servicio, previendo la recolección de agua de lluvia para reuso en las instalaciones de agua secundarias (inodoros, limpieza y riego).-Regulación de excedentes pluviales, cumpliendo con las normativas locales, conduciendo todos los tendidos pluviales de los edificios hasta desaguar en el reservorio pluvial subterráneo que pasa a funcionar como cisterna para el agua de servicio; y a su vez retarda y amortigua las aguas pluviales.-Tratamiento in situ de los efluentes cloacales que se generen en los edificios que forman parte de la presente obra a fin de no recargar la red urbana cloacal.-Utilización de luminarias con tecnología led.-Luminosidad de los ambientes interiores con la generación de zonas semicubiertas con techos traslucidos que permiten aprovechar la iluminación natural y al mismo tiempo realizar un control mediante la piel metálica microperforada de las fachadas.-Ventilación natural cruzada para renovación de aire de los locales.-Generación de energía fotovoltaica en cubierta del centro de capacitación mediante la instalación de paneles fotovoltaicos que incluirá un optimizador de sombras debido a que el edificio se encuentra implantado en una zona arbolada.-Sistema de acondicionamiento VRF Tecnología Inverter de alta eficiencia energética que permite el ahorro de hasta un 40% del consumo respecto de sistemas convencionales.-Estructura resistente metálica, el acero puede ser reciclado una y otra vez sin pérdida de calidad (multiciclo). 