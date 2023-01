Ganó 32 millones de pesos y reveló el destino que le dará al premio

Una mujer de 35 años ganó este domingo más de 32 millones de pesos tras salir elegida en el sorteo del Tuqui 10, el juego de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. "Me llegó en un momento increíble", se emocionó Vanesa, que ya tiene decidido el destino de su premio.La afortunada se presentó este lunes ante las autoridades correspondientes para reclamar el dinero y contó que lo utilizará principalmente para poder comprar una casa para sus padres, sus hijos y ella.Sin embargo, eso no es todo. Es que también aprovechará parte del premio, que consta de $32.215.992, para saldar los gastos de transporte, internación y tratamiento que su padre tuvo que afrontar por problemas de salud.Por último, destinará otro poco para agrandar su emprendimiento de regalería y venta ropa, en busca de potenciar su negocio.El domingo, el pozo acumulable del Tuqui 10 tenía que salir sí o sí. Por eso, luego de que el ganador no fuera definido en las primeras 10 bolillas, se lanzó una undécima. No obstante, eso tampoco sirvió para seleccionar al afortunado. Como última medida, se sorteó el premio por el número de cartón.Desde La Caja Popular recordaron quiénes jueguen deben acudir siempre a locales autorizados y jugar en juegos oficiales, y que las agencias abren de lunes a sábados. Sin embargo, los domingos pueden adquirirse cartones a través de vendedores ambulantes y canillitas.