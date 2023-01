Músicos paranaenses recordaron a Spinetta en su día: “Es honorable”

Por ley del Congreso Nacional, este lunes se celebra el Día Nacional del Músico, en conmemoración al nacimiento de Luis Alberto Spinetta.Spinetta, uno de los músicos más importantes e influyentes de la historia del rock nacional y latinoamericano, nació el 23 de enero de 1950. Sus letras y sus canciones forman parte del patrimonio de nuestra historia cultural.El grande de la música falleció el 8 de febrero de 2012, a los 62 años, de un cáncer de pulmón.Al respecto, músicos paranaenses, Leo Gonzales y Silvina Badano, recordaron a el ídolo popular: “Forma parte de mi historia, de mi aprendizaje, lo he homenajeado y lo sigo estudiando. Es un artista muy completo y honorable”, dijo Gonzales.“Espineta, mamo mucho a través de sus padres el tango, estuvo relacionado con músicos de jazz, y de todo tipo, era una persona muy abierta, no tenía preferencia por ningún estilo”, aseguro Gonzales.Por su parte, Badano dijo: “era fan de Spinetta en la adolescencia, y siempre me gusto aprender temas de él”.