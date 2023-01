El papá de Lucio Dupuy tuvo una hija a días del veredicto por el brutal crimen

En la recta final del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el papá del nene de cinco años asesinado en La Pampa, Christian, tuvo una hija. El hombre expresó su emoción a través de sus redes sociales y los usuarios compartieron su alegría, luego de tan difícil momento.“Llego Matilda. Hermosa gorda de 4,100kg a las 11:58 hs. Sanita, hermosa y muy cachetona...”, comentó Christian Dupuy a través de su cuenta de Facebook el domingo, cerca del mediodía. Luego le agradeció a Lucila, su actual pareja: “Gracias mi amor por darme otro motivo para seguir adelante... Te amo sos mi vida entera”.Los mensajes de apoyo y cariño no tardaron en llegar. “Felicidades Christian, tu ángel te dio el bello regalo para que sigas adelante. El jueves dos vamos a estar ahí apoyando la justicia por Lucio”; “A disfrutar esos hijitos que tu Ángel cuida desde el cielo”, comentaron algunos de los usuarios entre más de 500 comentarios que tuvo el posteo.Los usuarios acompañan a Christian en cada comunicado y recuerdos que sube a sus redes sociales sobre Lucio. El padre sigue de cerca el juicio y comparte con sus seguidores los momentos que pudo compartir con su hijo en el pasado.Recientemente, el hombre había posteado: “El tiempo que pase con mí hijo lo disfrute al máximo, los dos lo hicimos, te di todo el amor que me dejaron darte, recopiló estos videos para que vean que así fue... Hijo, estos días se hacen difíciles muy muy difíciles. Cada día te extraño mas. Y le pido a la vida que me de la oportunidad de volver a ver esos hermosos ojos de los cuales no me dejaron despedirme”.Por su parte, la actual pareja de Christian, Lucila Gomez, también se mantiene activa en sus redes sociales. No solo apoyando a su pareja, sino que también pidiendo constantemente justicia por Lucio.Al conocerse las declaraciones de Abigail, la madrastra de Lucio, Lucila criticó fuertemente a la mujer y a la ex pareja de Christian. Respecto a los dichos de Abigail de “Le pegué unas pataditas”, “Lo toque con el pie para ver si reaccionaba”, “Le hice RCP”, Lucila comentó: “HDP vos y la otra mugre engendro. Le pegaron las 2 hasta el cansancio, te le subiste arriba de su espalda, le hicieron aberraciones a Lucio y tenés la caradurez de decir que le pegaste unas pataditas en la cola”. Fuente: (Los Andes)