Investigarán a corredor inmobiliario que estafó a turistas en alquiler de quinta

Policiales Turistas fueron estafados con el alquiler de quinta en zona de Paraná Campaña

Tres familias de San Luis habían planificado sus vacaciones en Entre Ríos y alquilaron una casa quinta en La Picada para descansar. Para señar la casa habían entregado 130 mil pesos a un corredor inmobiliario y lamentablemente fueron estafados.Tras conocerse el hecho, desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (CCPIER) señalaron que tomarán cartas en el asunto.La titular del CCPIER, Paula Armándola, explicó a que “se evaluará y seguirá paso a paso lo ocurrido para poder responder a la sociedad”. Además, destacó que desde el Colegio tienen la potestad para velar por el buen accionar de los profesionales.Si bien aclaró que no conocen cuál es la publicidad que el turista de San Luis considera “engañosa”, aclaró que “muchas veces las fotos que se publican no son lo que uno se espera realmente y es una pena que se realicen este tipo de acciones.Al consultarle por la devolución del dinero que el turista reclama, la profesional sostuvo que “el Colegio no puede actuar sobre las partes económicas, pero si lo puede hacer sobre la ética y verificar el ofrecimiento del inmueble”“En internet hay una laguna legal que muchas veces no es fácil abarcar y también por eso se cometen este tipo de cosas”, finalizó